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دعوات لمعاقبة الدول غير الملتزمة بسداد الاشتراكات المالية للاتحاد الأفريقي

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أديس أبابا 14 نوفمبر 2018- دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي إلى فرض عقوبات على الدول التي تفشل في سداد التزاماتها المالية السنوية إلى المنظومة التي تعاني ضائقة مالية.

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موسى الفكي رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي

وكان فكي يخاطب الأربعاء الاجتماع الاستثنائي العشرين لوزراء الخارجية الأفارقة الذين اجتمعوا للتداول حول أجندة الإصلاح القاري قبيل انعقاد قمة غير عادية لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية يوم السبت. .

ونوقش الاستقلال المالي كجزء من أجندة إصلاح الهيئة الأفريقية. واستناداً إلى قرارات عام 2016 الخاصة بالولايات، قدم الزعيم الرواندي الحالي بول كاجامي خارطة طريق الإصلاح إلى القادة.

ويشمل الإصلاح قضايا مثل إعادة الهيكلة الداخلية لمفوضية الاتحاد الأفريقي، وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ جدول أعمال 2063 -وهو المخطط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للقارة.

وقال فكي: "في مواجهة المنافسة العالمية وتراجع التعددية ووجود نزاعات متعددة في القارة، يتعين على إفريقيا أن تقوي نفسها بكل أشكالها".

وأضاف "الوضع يتطلب أن نزيد من أدائنا."

فيما يتعلق بالاستقلال المالي، يدعو برنامج الإصلاح الدول إلى الالتزام بتعهداتها المالية، ويقترح أن تحتفظ جميع الدول الأعضاء بنسبة 0.2 % من واجبات الاستيراد الخاصة بها إلى الهيئات الأفريقية، بينما تكافح المنظمة لتحقيق الاستقلال المالي.

ويوم السبت، سيقرر القادة نوع العقوبات التي يجب فرضها على الدول الأعضاء التي تفشل في تقديم مساهماتها المالية السنوية ومسائل الإصلاح الأخرى.

ومن غير المعروف ما هي البلدان التي لم تلتزم بتعهداتها المالية.



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