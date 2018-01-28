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دعوات لمعاقبة منتهكي وقف إطلاق النار في جنوب السودان

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جوبا 28 يناير 2018- دعا رئيس لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام في جنوب السودان فستوس موغاي إلى معاقبة منتهكي اتفاق وقف الأعمال العدائية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوضع الإنساني لم يشهد تحسنا يذكر.

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موغاي يتحدث لمجلس الأمن في 31 أكتوبر 2016 (سودان تربيون)

ووجه موغاي دعوته خلال كلمة ألقاها أمام مجلس وزراء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) السبت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا حيث تجتمع الكتلة لمناقشة عملية تنشيط السلام قبل استئنافها في فبراير المقبل.

ولفت إلى إن العديد من الانتهاكات أبلغ عنها في ولايات وسط الاستوائية والوحدة وجونقلي وأعالي النيل مما تسبب في تشريد مزيد من المدنيين، مشدداً على أن آلية وقف إطلاق النار تلقي باللائمة على حركة التمرد الرئيسية بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار والجيش الشعبي لتحرير السودان بشأن أعمال العنف التي اندلعت في مناطق كوتش وموندري.

وزاد "من اجل انجاح عملية التنشيط، يجب ان يكون هناك تفاهم واضح بين جميع قادة جنوب السودان حول عواقب عدم الالتزام وتصميم الإيقاد على ضمان الامتثال للاتفاقيات الموقعة ".

واشار رئيس بتسوانا السابق الى ان اتفاق وقف الاعمال العدائية ينص على ان يبلغ رئيس اللجنة عن أي انتهاكات للحكومة والإيقاد ومجلس السلم والامن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الامن الدولي لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وزاد "لقد آن الأوان لإعادة النظر في مجموعة من التدابير العملية التي يمكن تطبيقها بجدية على أولئك الذين يرفضون الالتزام بالاتفاق وعلينا أن نوضح أن هنالك عواقب تواجه الذين ينتهكون أو يعرقلون اتفاق السلام ".

من جانبها رحبت حركة مشار بدعوة موغاي لفرض عقوبات على منتهكي عملية السلام لكنها طالبت بإجراء تحقيقات موثوقة لتحديد المنتهكين.

وقال المتحدث باسم حركة التمرد لام بول غابرييل في بيان أصدره السبت "إن الجيش الشعبي لتحرير السودان-فصيل مشار يرحب بدعوة رئيس لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام لفرض عقوبات ضد منتهكي اتفاق وقف الاعمال العدائية الموقع بتاريخ 21/12/2017".

ونفى مسؤول المتمردين أية مسئولية عن مجموعته بشأن القتال في كوتش وموندرى، لافتاً إلى أن الحكومة لم تفرج عن أسرى الحرب والمعتقلين السياسيين وأنهم قاموا بإطلاق سراح الأٍسرى من جانبهم بتاريخ 7 يناير 2018.

وأبلغ موغاي اجتماع وزراء الإيقاد أن الوضع الإنساني "لم يشهد تحسنا يذكر في الأشهر الأخيرة".
وقال ان عدد المتضررين من الحرب الذين فروا من مناطقهم الاصلية الى مناطق اخرى او خارج البلاد لا يزال 4.1 مليون نسمة.



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