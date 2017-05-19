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دفعة أولى من القوات السودانية تصل حضرموت باليمن

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الخرطوم 19 مايو 2017 ـ وصل 1200 جندي من القوات السودانية المشاركة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى محافظة حضرموت شرقي اليمن، الجمعة، وهي دفعة أولى تتلوها دفعة أخرى خلال أيام ، حسبما أفاد به مصدر عسكري.

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صور بثتها "سكاي نيوز" لجنود سودانيين في ميناء عدن ـ أكتوبر 2015

وقال مصدر عسكري في محافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "1200 جندي سوداني ضمن القوات المشاركة في التحالف العربي، وصلت بالإضافة إلى عشرات المدرعات والآليات العسكرية، يوم الجمعة، إلى مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت".

وأشار المصدر إلى أن القوات والآليات "وصلت على متن سفينة عسكرية، وتم إنزالها في معسكر التحالف بالمكلا".

وأضاف أن "التعزيزات العسكرية السودانية التي وصلت تعد دفعة أولى، ستتبعها أخرى تشمل نحو 3800 جندي، خلال الأيام المقبلة".

وتواصل القوات السودانية مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي بقيادة الرياض، منذ بدأ التحالف قصف أهداف تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية في 26 مارس 2015.

ووصلت أولى الدفعات من القوات السودانية المشاركة في العمليات العسكرية التي تشنها قوات التحالف العربي في اليمن، في 22 أكتوبر 2015 إلى عدن، وكانت مهامها الرئيسية تأمين المناطق الاستراتيجية التي سيطرت عليها قوات التحالف.

وكانت القوات المسلحة السودانية نعت 5 من جنودها، في 11 أبريل الماضي، بينما جرح 22 آخرين، فيما أسمته بـ "عمليات تعرضية".

وحينها أفاد الجيش السوداني باكمال قواته ضمن التحالف العربي المهام الموكلة إليها في المرحلة الأولى بنجاح وبدء الاستعدادات "لإنجاز المرحلة الثانية من مهمتها في اليمن".



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