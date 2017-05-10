دفعة جديدة من قوات (الدعم السريع)تستعد للتخرج السبت

الخرطوم 10 مايو 2017- أعلنت قيادة قوات (الدعم السريع) المثيرة للجدل عن تخريج أكثر من 16ألف جندي من قواتها خلال مايو الجاري، بينهم 11450 سيتم تخريجهم بالساحة الخضراء بالخرطوم السبت بحضور الرئيس السوداني والقائد محمد حمدان دقلو " حميدتي".

طابور سير طويل لقوات الدعم السريع في الخرطوم ـ صورة من "smc"

وأجاز البرلمان السوداني في يناير الماضي قانون قوات(الدعم السريع) لسنة 2017، بتبعية تلك للجيش، وأن تعمل تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكانت قوات الدعم السريعتتبع قبل ذلك لجهاز الأمن والمخابرات، وتثير جدلا متعاظما بحسبانها مليشيات غير رسمية، تشارك في المعارك بإقليم دارفور والمنطقتين، وتتهم بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء معاركها، وهو ما ينفيه قادة تلك القوات ويؤكدون اسهامهم في مساعدة القوات النظامية الرسمية والعمل على حماية المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع المقدم آدم محمد صالح فى مؤتمر صحفي الأربعاء ان الجنود المتخرجين يمثلون الدفعة الخامسة من القوات، لافتاً الى انه سيتم خلال مايو الجاري ايضاً تخريج تخريج 2932 مجنداً بولاية سنار، و1297 بشمال دارفور ، و1700 بجنوب دارفور.

و قال مدير إدارة التدريب بقوات الدعم السريع العميد ركن الصادق سيد أحمد في مؤتمر صحفي الأربعاء " قوات الدعم السريع جاهزة للتخريج ،بعد أن نالوا كل جرعات التدريب الكافي في العلوم العسكرية.

وأشار إلى انهم تدربوا على كافة انواع الاسلحة المستخدمة لدي القوات المسلحة بجانب تدريب تخصصي في الجوانب العسكرية في المناطق المختلفة، واعتبر الجنود المتخرجين "دفعة قوية يساعد في تحقيق الامن والاستقرار".

من جانبه اتهم محمد احمد محمد مستشار قائد قوات الدعم السريع بعض الجهات ـ لم يسمها ـبمحاولة اشانة سمعة قواته بارتكاب جرائم باسمها ، وتابع " القوات لها محاكم وادارة قانونية متكاملة تقوم بمحاسبة المتفلتين من منتسبيها"، لافتاً إلى ان الدعم السريع ترابط في الحدود وانقذت عدد 2107 شخص من قبضة عصابات الاتجار بالبشر بينهم اطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

ونشطت قوات الدعم السريع منذ مطلع يوليو الماضي في عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية.