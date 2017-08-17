ديسالين: السودان وإثيوبيا قادران على قيادة تكامل اقتصادي أفريقي

الخرطوم 17 أغسطس 2017 - إعتبر رئيس الوزراء الأثيوبي هايلى مريام ديسالين ، السودان وإثيوبيا من الركائز الأساسية، لقيام مجموعة اقتصادية في منطقة القرن الأفريقي، واعتبرهما "نموذج جيد للتكامل" وتمثلان أعمدة رئيسية للتكامل الإقليمي والسلم وتحقيق الأمن.

محاضرة رئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم ..الخميس 17 أغسطس 2017

وأحصى ديسالين فى محاضرة قدمها الخميس، بقاعة الصداقة بالخرطوم، تحت عنوان "فرص قيام مجموعة اقتصادية في القرن الأفريقي"، المقومات التي تجعل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين ممكتة.

وقال " السودان وإثيوبيا يتمتعان بإمكانيات هائلة في مجال المياه والأراضي الزراعية والمعادن والثروة الحيوانية وغيرها، ما يجعلهما مؤهلين للإسهام بصورة فاعلة في تحقيق قوة اقتصادية

وقال هناك ثقة بين البلدين وإخاء وتربطهما مصالح مشتركة وتاريخ سياسي، بالإضافة إلى الثقافة المشتركة خاصة في مجال الفن الذي أصبح يمثل جسراً للتواصل بين البلدين.

وأشار ديسالين إلى المشاريع التي تربط البلدين مثل الطرق والكهرباء، حيث تم مؤخراً تدشين النقل العام واعتبره دليلاً على أن التكامل بين البلدين وصل إلى مراحل متقدمة.

ووقع البلدان مطلع 2015 اتفاقية لتعزيز التعاون في مجال النقل البري ، وقبل شهور من الآن تم تدشين الرحلات البرية بين الخرطوم واديس ابابا، حيث تستغرق الرحلة يومين، بتكلفة تبلغ 90 دولارا تقريبا، حيث تعتبر الأقل ، مقارنة بكلفة النقل الجوي بين إثيوبيا والسودان الذي تحتكره الخطوط الجوية الأثيوبية وتتجاوز قيمة التذكرة 800 دولار "ذهابا وإيابا".

وأكد ديسالين أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في مجال القطاع الخاص والعام بين البلدين، خاصة وأن هنالك تبادلاً تجارياً بين البلدين يمكن أن يسهم بالاستفادة منه في تعزيز البنى التحتية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في مجال الاتصالات وغيرها.

إلى ذلك أطلع النائب الأول للرئيس السوداني، بكري حسن صالح، ورئيس الوزراء ، نظيره الإثيوبي ديسالين على نتائج مؤتمر الحوار الوطني والمخرجات التي توصل إليها، والتي أفضت إلى تكوين حكومة الوفاق الوطني.

وقال وزير الخارجية، إبراهيم غندور، في تصريحات صحفية، الخميس إن ديسالين أشار خلال اللقاء إلى أن بلاده استفادت من تجربة السودان في الحوار الوطني، مؤكداً أن العلاقة بين أديس أبابا والخرطوم ستظل أنموذجاً يحتذى به في دول المنطقة.

وقال غندور إن اللقاء بين النائب الأول وديسالين تطرق إلى العلاقات الثنائية ودعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، كما تناول أيضاً مجريات السلام بالبلاد، وتأكيدات حكومة السودان على أن قضية السلام قضية ذات أولوية، باعتبار أن الاستقرار في السودان يمثل استقراراً لمنطقة القرن الأفريقي، مشيراً إلى أن البلدين تجمعهما كثير من المشتركات الإثنية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.