ديسالين: يجب على سلفا كير تقديم استقالته

كمبالا 30 أبريل 2018 ـ قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلي ماريام ديسالين إن رئيس جنوب السودان سلفا كير يجب أن يستقيل ويتنازل للجيل الشاب لتحقيق السلام وإنهاء معاناة شعب البلاد.

هايلي ديسالين يستقبل سلفا كير في صورة تعود للعام 2013..(ا ف ب)

واستقال ديسالين بشكل غير متوقع 15 فبراير 2018 ، قائلا إنه يأمل في إنهاء سنوات الاضطرابات السياسية في بلاده بعد أن حكم البلاد لمدة ست سنوات.

وأدلى رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، الذي كان رئيس كتلة الإيقاد التي تتوسط في عملية سلام جنوب السودان، بتصريحاته خلال احتفال نظمته مؤسسة مو إبراهيم في كيغالي رواندا السبت.

وأعرب ديسالين عن أسفه لعدم تنفيذ اتفاق السلام الذي توسطت فيه الإيقاد، وأضاف "مباشرة بعد استقالتي طلبت من سلفا كير أن يقدم استقالته لأنه فشل في حل المشكلة في جنوب السودان. يجب على الزعماء ان يفكروا في مغادرة مناصبهم حتى يعطوا السلطة لقيادة جديدة يمكن ان تستمر في الخطوة التالية".

وطالب الزعيم الإثيوبي السابق الجميع في المساعدة في إنهاء الحرب في جنوب السودان بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، وزاد "على الأمم المتحدة أن تتخذ إجراءات صارمة".

وتعكس التصريحات عقلية قادة الإيقاد حول الصراع في جنوب السودان.

وتأثرت إثيوبيا بشدة بالنزاع الدائر في جنوب السودان حيث أن منطقة قامبيلا التي تقع على الحدود مع البلد المضطرب تسكنها قبيلة النوير وتخشى أن تجلب المجموعة العرقية عدم الاستقرار إلى المنطقة.

وقال رئيس الوزراء السابق إنه استقال لأن بلاده تواجه مشكلة في التعامل مع المجتمع المتعدد الأعراق وأن وهناك حاجة إلى إصلاح عميق، وزاد "المشكلة الرئيسية في السياسة الأفريقية هي أن رجال الدولة يتمسكون بالسلطة، وأردت أن أؤكد أنه من الممكن أن تغادر بينما تملك السلطة".