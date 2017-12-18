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ديسالين يحذر من خطورة فشل إحياء السلام بدولة جنوب السودان

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أديس أبابا 18 ديسمبر 2017- حذَّر رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، من أن فشل منتدى إعادة إحياء السلام بجنوب السودان، سيلقى بتداعيات خطيرة مشددا على أن الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي سيتخذان قرارات حاسمة من أجل تحقيق السلام في هذا البلد .

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رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين

وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الاثنين، جلسات منتدى إعادة إحياء السلام بدولة جنوب السودان، بحضور رئيس الوزراء الإثيوبي، رئيس منظمة (أيقاد) ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ومشاركة جميع شركاء (إيقاد) من المنظمات الدولية والإقليمية والأمم المتحدة وممثلي دول الترويكا والصين.

ويشارك في المنتدى الذي يتواصل حتى الـ 22 من الشهر الجاري جميع أطراف الأزمة في الجنوب من أجل الاتفاق على أجندة المفاوضات.
وقال ديسالين في كلمته أمام مفتتح المنتدى في مقر الاتحاد الأفريقي إن انطلاق المنتدى "يوم تاريخي لإعادة السلام في جنوب السودان، وأن أي تحديات تواجه المفاوضات يجب تجاوزها".

ودعا ديسالين الأطراف الجنوبية لتحمل مسؤولياتها من أجل إنهاء معاناة شعب جنوب السودان، وأضاف يجب على الاطراف أن تترك المصالح الشخصية الضيقة وتلتفت إلى معاناة الشعب، ولفت إلى أن فشل القادة وانعدام التسامح والحوار بينهم تسبب في الوضع الحالي.

وأكد أن (إيقاد) والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي يقفون إلى جانب المنتدى من أجل إنهاء معاناة شعب جنوب السودان والتدهور الإنساني والتشرد.

وأشار إلى أن وقف العدائيات والسماح بوصول المساعدات للمتضررين أمر ضروري وعاجل.
بدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إن الاتحاد لن يتردد في تحمل مسؤوليته حال فشل الأطراف الجنوبية في التوصل إلى سلام ينهي الصراع. وأضاف أن الاتحاد الأفريقي سيتخذ إجراءات حاسمة ضد كل من يقف عقبة في تحقيق السلام في جنوب السودان.

وفي الخرطوم قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله خضر، في تصريح صحفي تلقته (ٍسودان تربيون) إن المتحدثين في المنتدى اجمعوا على ضرورة توصل أطراف النزاع بمساعدة الإيقاد والمجتمع الدولي-إلى إقرار وقف شامل لإطلاق النار، ووقف العنف بكافة أنواعه وإتاحة الفرصة للوصول إلى المحتاجين للمساعدات الإنسانية دون أية قيود.

كما دعوا بحسب التصريح الى الشروع في حوار إيجابي بغية إقرار عملية سياسية سلمية وفقا لمواقيت زمنية جديدة تنتهي بانتخابات حرة وشفافة.

وطالبوا كذلك بمعاقبة المخربين الذين تؤدي تصرفاتهم إلى إعاقة التوصل إلى حلول سلمية تعيد الاستقرار والأمن إلى جنوب السودان.



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