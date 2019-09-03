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رأس الدبلوماسية الألمانية يتجول في ساحة اعتصام القيادة العامة بالخرطوم

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الخرطوم 3 سبتمبر 2019 - وصل العاصمة السودانية ليل الاثنين وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، برفقة وفد كبير يضم 30 مسؤولا، لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ، وحرص مع مرافقيه على زيارة ساحة الاعتصام الذي تم فضه بالقوة في 3 يونيو 2019 ما خلف قتلى وجرحى بالعشرات.

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وزير الخارجية الالماني برفقة السفير الالماني يتجول في ساحة الاعتصام في الخرطوم في 3 سبتمبر 2019 (الفرنسية)

وقال المدير العام للعلاقات الأوروبية الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، محمد عبد الله التوم، في تصريحات الثلاثاء إن زيارة ماس للسودان " تأتي في إطار حرص ألمانيا على الاستقرار والسلام بالسودان، ودعم الحكومة الانتقالية، والرغبة في تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية".

يشار الى أن المانيا تعد واحدة من أكبر الدول الداعمة لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور "يوناميد" وقادت مساعي حثيثة بين الحركات المسلحة في دارفور لحملها على التوصل لاتفاق سلام ينهي الحرب الناشبة في الإقليم منذ العام 2003.

وأكد المسؤول السوداني تطلع بلاده لدور ألماني إيجابي بارز خلال المرحلة المقبلة من واقع تأثيرها الكبير في الخارطة الدولية سياسيا واقتصاديا، خاصة بالنسبة إلى دورها القيادي في الاتحاد الأوروبي وعضويتها في مجلس الأمن الدولي، وعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية بين البلدين.

وزار الوزير الألماني ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني حيث كانت الساحة مسرحا لتجمع الاف السودانيين المنادين برحيل النظام السابق وتحول بعد الإطاحة بالبشير الى مكان ملهم اتخذ للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية لكن قوات عسكرية تدخلت وفضت المتجمعين بالقوة ما أدى لمقتل وجرح أكثر من 300 شخص.

وتجول الوزير الألماني برفقة وفد كبير من مرافقيه في محيط القيادة العامة، وجامعة الخرطوم، وسط اهتمام اعلامي واسع، كما زار المركز الثقافي الألماني بالخرطوم الشهير بمعهد جوتة".



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