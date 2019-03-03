رؤساء أريتريا وأثيوبيا في جنوب السودان الإثنين

جوبا \ الخرطوم 3 مارس 2019- تلتئم في عاصمة جنوب السودان الإثنين قمة ثلاثية تجمع رؤساء أريتريا وأثيوبيا بالرئيس سلفا كير ميارديت الذي اضطر الى قطع جولة في منطقة بحر الغزال الكبرى.

افورقي استقبل آبي أحمد في أسمرا 8 يوليو 2018

وينتظر ان يصل كل من الرئيس الأريتيري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد الى جوبا صباح الاثنين في زيارة تستغرق يوما واحدا في إطار الجهود الإقليمية لتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي لمنطقة شرق إفريقيا التي لا تزال الأكثر هشاشة في القارة من حيث التعاون الإقليمي.

كما يجئ الاجتماع المرتقب بعد 24 ساعة من زيارة الرئيس الكيني أوهورو كينياتا والرئيس الإثيوبي أبي أحمد إلى أسمرا لمناقشة القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الرئيس أسياس أفورقي.

وقال وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في بيان الأحد إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين جنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا.

وقال مكوي الرئيس سلفا كير سيستقبل الزعيمين اللذين سيبدآن زيارة رسمية في الصباح بمطار جوبا الدولي.

و سيعقد القادة الثلاثة اجتماعاً في مقر الرئاسة قبل إصدار بيان مشترك ويغادرون جوبا بعد الظهر.

وحث وزير الاعلام السوداني الجنوبي السكان المحليين على الحضور بأعداد كبيرة للترحيب بالرئيس اسياس افورقي ورئيس الوزراء ابي احمد لدى وصولهم الى العاصمة يوم الاثنين.

وفي أغسطس 2018، زار الرئيس كير اسمرا ليومين وأجرى محادثات مع نظيره الإريتري بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.

آبي احمد يزور الخرطوم

وفي الخرطوم تم الإعلان عن أن رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد سيجري محادثات قصيرة بالمطار مع الرئيس عمر البشير لدى وصوله في الثامنة صباحا على أن يغادر في التاسعة.

قطع الجولة

وعاد الرئيس سلفا كير إلى جوبا يوم الأحد قبل اكمال جولة مدتها أسبوعان لولايات بحر الغزال كانت ترمي لتبشير المواطنين واطلاعهم على اتفاقية السلام المنشطة والاستماع إلى مطالبهم.

وبدأت الجولة بدأت في 26 فبراير وكان من المفترض أن تنتهي في ولاية لول.

وزار سلفا بالفعل أربع ولايات فقط في منطقة بحر الغزال: ولاية البحيرات الشرقية ، ولاية البحيرات الغربية ، غوك، وولاية تونج.