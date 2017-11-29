رئاسة (الدعم السريع) تستدعي مئات الجنود لاجتماع طارئ

نيالا 29 نوفمبر 2017- توجهت مئات من السيارات العسكرية التابعة لقوات (الدعم السريع) بولاية جنوب دارفور وهي مدججة بالأسلحة والجنود الي مقر رئاسة القوات في منطقة "ام القرى" – 56 كلم – جنوب نيالا عاصمة الولاية.

الآلاف من (الدعم السريع) في الفاشر لحفظ الأمن (سودان تربيون)

وقال مصدر رفيع المستوي لـ "سودان تربيون" الأربعاء، ان قائد (الدعم السريع) الفريق محمد حمدان دقلو (خميدتي) وصل صباح الثلاثاء لمطار نيالا وعلى الفور اقلته مروحية الي " ام القرى" حيث يعقد اجتماع طارئ مع قادة القوات.

واضاف المصدر ان كافة متحركات (الدعم السريع) في ولايتي جنوب وشرق دارفور تلقت توجيهات للتحرك الفوري الي مقر القيادة لتلقي تنوير حول التطورات الأخيرة، التي حدثت بولاية شمال دارفور.

ونفي المصدر حدوث توتر وسط قوات (الدعم السريع) نتيجة الاشتباكات التي وقعت بينهم وقوات (حرس الحدود)، حيث ان المئات من جنود الدعم السريع ينحدرون من عشيرة قائد حرس الحدود "موسي هلال".

ووقعت اشتباكات عنيفة بين قوات حرس الحدود والدعم السريع الاحد الماضي ادت الى مقتل القائد الثاني لقوات الدعم العميد عبد الرحيم جمعة بالإضافة الي 13 اخرين من منتسبي الدعم السريع جرى بعدها توقيف الشيخ موسي هلال وعدد من افراد اسرته بمنطقة مستريحة بشمال دارفور وترحيلهم الي الخرطوم.