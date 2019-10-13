رئيسة القضاء والنائب العام يؤديان اليمين الدستورية أمام المجلس السيادي

الخرطوم 13 أكتوبر 2019 - أدت رئيسة القضاء، نعمات عبد الله محمد خير، والنائب العام، تاج السر الحبر، الأحد اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان.

رئيسة القضاء نعمات خير

وأصدر البرهان، الخميس الماضي، قرارا بتعيين كل من، نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما.

وتدرجت نعمات في السلك القضائي، وعملت في المحاكم الابتدائية، ومحكمة الاستئناف قبل ان تصبح قاضي محكمة عليا، وتعتبر من مؤسسي نادي القضاة السوداني الذي شارك في الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير.

من أشهر القضايا التي حكمت فيها رفضها لطعن وزارة الإرشاد والأوقاف إبان عهد الرئيس المعزول عمر البشير في 2016 ضد الكنيسة الإنجيلية بالسودان.

كما شاركت في وقفات وتظاهرات وإضراب القضاء، ونظمت وقفات احتجاجية وقادت مواكب القضاة في ثورة ديسمبر الماضي.

النائب العام تاج السر الحبر

والنائب العام تاج السر الحبر تخرج من جامعة الخرطوم وعمل بعدها مباشرة في وزارة العدل ومكتب النائب العام، ثم توجه لممارسة مهنة المحاماة.

ويعد إجراء تعديلات عليها أتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام، بعد أن كان منصوصا قبل التعديل أن يتم التعيين بواسطة مجلس القضاء الأعلى الذي لم يتشكل بعد، على أن يعين النائب العام من مجلس النيابة غير المشكل حتى الآن.