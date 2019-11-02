رئيس آلية وقف اطلاق النار يدعو لتسوية الخلافات في جنوب السودان

جوبا 2 نوفمبر 2019- دعا رئيس هيئة وقف إطلاق النار في جنوب السودان شركاء السلام بالدولة الوليدة إلى إجراء تسوية والاتفاق على تدابير ملموسة لتنفيذ القضايا الرئيسية العالقة مع اقتراب فترة تشكيل الحكومة الانتقالية.

منتسبون لفريق آلية مراقبة وقف إطلاق النار في صورة تعود الى 19 مارس 2018

وأقر رئيس الهيئة اللواء دستا ابيتش اجنو خلال اجتماع لمجلس الهيئة الجمعة، بوجود" بطء في تنفيذ الترتيبات الامنية التي تبقت لنهايتها أقل من اسبوعين".

ونوه الى أن الأطراف بحاجة إلى العمل بجدية لاستكمال الترتيبات الأمنية المعلقة وضمان تعجيل القضايا المتبقية للحاق بالزمن الضائع.

وقال "ما يحتاجه الاطراف في هذا الوقت الحرج هو استيعاب بعضها البعض وإجراء تسوية والاتفاق على تدابير ملموسة لتنفيذ القضايا الرئيسية العالقة قبل الفترة الانتقالية".

وأقر الرئيس سلفا كير بوجود تأخير في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه لكنه أعلن عزمه تشكيل الحكومة الانتقالية في 12 نوفمبر المقبل في الوقت الذي رفض شريكه الرئيسي في اتفاق السلام -قائد المعارضة الرئيسية الانضمام إلى الحكومة قبل تسوية الترتيبات الامنية وحدود الدولة.

وأضاف سلفا كير أن "التزام الأطراف بوقف إطلاق النار لأكثر من عام أكبر أهم القضايا "ووصفه بالإنجاز الكبير "وينبغي شكرهم على ذلك.

ورغم ذلك اقر سلفا كير بالمواجهات المسلحة الأخيرة بين الجيش الشعبي والجبهة الوطنية للخلاص التي يقودها توماس سيريلو الاسبوع الماضي ما ادى إلى مقتل ثلاثة عمال إغاثة وإصابة رابع، فضلا مقتل عدد من جنود الجيش الشعبي وفقا لتقارير.