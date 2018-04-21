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رئيس أركان الجيش السوداني يتفقد الجنود المصابين في معارك اليمن

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الخرطوم 21 أبريل 2018- تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية الفريق أول ركن كمال عبد المعروف الماحي جرحى القوات السودانية التي تشارك في القتال باليمن ضمن قوات التحالف العربي المعروفة باسم (عاصفة الحزم).

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رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن عبد المعروف زار المصابين بالمستشفى العسكري بمدينة الطائف ناقلا إليهم تحايا القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير عمر البشير ووزير دفاعه.

وصمتت الخرطوم الرسمية عن التعليق على أنباء تناقلتها وكالات عالمية الأسبوع الماضي أفادت بمصرع عشرات الجنود السودانيين في منطقة ميدي إثر كمين نصبته جماعة الحوثي التي تقاتلها قوات التحالف العربي.

وأفاد ضابط يمني ميداني وكالة الانباء الفرنسية ان الحوثيين “استدرجوا القوات السودانية وسمحوا لها بالتقدم إلى أماكن كانوا يتحصنون فيها بعناية، ما جعلها في مرمى نيرانهم”.

لكن الجيش السوداني آثر عدم التعليق على تلك الأنباء برغم أن سفراء لدول التحالف في الخرطوم التقوا بعدها وزير الخارجية السوداني المقال، ونقلوا اليه تعازيهم في الضحايا من الجنود السودانيين بمعارك اليمن.

ووصف عبد المعروف لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود لواء الحزم الثاني بمنطقة جازان جنوب غرب المملكة، مشاركة القوات السودانية في التحالف العربي "بانها مصدر فخر وعزة للجندية السودانية تضاف إلي سجلها الحافل ومشاركاتها السابقة وإحترافيتها المشهودة".

وهنأ القوات بالانتصارات الأخيرة في مديرية "حجة" ومنطقة "ميدي".

وجدد التأكيد على أن مشاركة السودان في التحالف "تأتي من منطلق عقدي والتزام أخلاقي لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وحماية المقدسات الإسلامية".

يشار الى أن رئيس الأركان المشتركة أنهي السبت زيارته للسعودية بعد أن شهد تمرين (درع الخليج 1) برفقة قيادات عسكرية رفيعة.



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