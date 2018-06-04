رئيس أركان الجيش السوداني يلتقي السفير الروسي

الخرطوم 4 يونيو 2018 ـ التقى رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، الإثنين، السفير الروسي لدى الخرطوم فلاديمير جيلتوف بحضور الملحق العسكري الروسي العميد فلاديمير حيرسيمنكو.
- رئيس الأركان المشتركة يستقبل السفير الروسي بالقيادة العامة للجيش ـ الخرطوم 4 يونيو 2018
وأكد رئيس الأركان المشتركة، خلال اللقاء، حرص السودان على تطوير علاقاته مع روسيا والمضي قدماً في بناء شراكات استراتيجية تحقق مصالح البلدين.
وامتدح المواقف الروسية الداعمة للسودان في المحافل الدولية واسهامها المقدر في جهود إحلال السلام والاستقرار في السودان من خلال المساعدات الاقتصادية والعسكرية.
من جانبه عبر السفير الروسي عن تفاؤله بمستقبل العلاقات بين السودان وروسيا واصفاً إياها بـ "الواعدة".
وقال السفير إن "السودان بلد مهم في القارة الأفريقية وصديق قديم لروسيا التي تحرص على تطوير علاقاتها معه في كافة المجالات سيما المجال العسكري".
وأبدى استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة من شأنها أن تعزز هذه العلاقات وبناء الشراكات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.
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