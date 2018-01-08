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رئيس أركان الجيش السوداني يلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي

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الخرطوم 8 يناير 2018 ـ التقى رئيس أركان الجيش السوداني عماد الدين عدوي بأديس أبابا، الإثنين، رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين.

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رئيس هيئة العمليات المشتركة السودانية الفريق ركن عماد الدين عدوي

ولم يصدر عن الجيش السوداني أي تصريح بخصوص الزيارة وأسبابها، رغم تداول صور اللقاء بين ديسالين وعدوي.

ونقلت قناة الجزيرة أن رئيس الأركان السوداني أطلع ديسالين على مستجدات الوضع الحدودي في السودان، وعلى نتائج الزيارات التي قام بها مسؤولون عسكريون من دول عدة بالمنطقة للخرطوم الأيام الماضية.

وقال عدوي إن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه إثيوبيا والسودان، لذلك يعمل البلدان على حلها بتوسيع نطاق التعاون والتفاهم بينهما، "باعتبار أن ما يضر السودان سيضر إثيوبيا".

وتأتي زيارة رئيس الأركان السوداني بعد أقل من أسبوع من إعلان السودان إغلاق حدوده الشرقية، الذي أعقب إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ في ولاية كسلا المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وإريتريا.

وفي الأثناء أعلن حاكم ولاية كسلا شرقي السودان آدم جماع الإثنين عن تشكيل لجنة عليا للتعبئة والاستنفار في الولاية الحدودية مع إريتريا بطلب من قوات الدفاع الشعبي.

وأفادت تقارير بإغلاق المعابر الحدودية مع إريتريا، وقالت إن هناك حشودا عسكرية مصرية وفصائل مسلحة من إقليم دارفور على الحدود الإريترية.

وكان مراسل الجزيرة أفاد قبل أيام ـ نقلا عن مصادر خاصة ـ بوصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا.



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