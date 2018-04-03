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رئيس أركان الجيش النيبالي يزور جنوب السودان

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كمبالا 3 أبريل 2018 ـ يقوم رئيس أركان الجيش النيبالي الجنرال راجيندرا تشيتري بزيارة رسمية تستغرق أسبوعا إلى جمهورية الكنغو وجنوب السودان تبدأ الثلاثاء 3 أبريل .

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حندي نيبالي في قوات حفظ السلام

ويتوقع أن يزور الجنرال الذي يقود فريق من اربعة أعضاء افراد بعثة الامم المتحدة لقوات حفظ السلام في جنوب السلام (يونميس) من النيبال.

وقال قائد جيش جمهورية الكنغو الديمقراطية في بيان إن نظيره النيبالي سيخاطب قوات حفظ السلام بعد تفقد الوضع وإدارة العمليات والموارد في كتيبة الجيش النيبالي.

وأضاف البيان "بعد ذلك سيغادر إلى جنوب السودان حيث يلتقي قائد جيش جنوب السودان جيمس اجونقا".

وكذلك سيلتقي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ديفيد شيرر وقائد قوات الجنرال فرانك موشيو كامانزي.

وزاد البيان "سيكون الفريق بورنا تشاندرا ثابا مسؤلا عن قيادة الجيش النيبالي إلى حين عودة تشيتري في 9 أبريل".



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