رئيس أركان القوات البحرية السودانية يجري مباحثات في تركيا

الخرطوم 16 ديسمبر 2018- انهى رئيس أركان القوات البحرية السودانية عبدالله المطري الأحد زيارة الى تركيا وقف خلالها على قدرات وإمكانيات القوات التركية في المجالات البحرية المختلفة.

ميناء بورتسودان في شرق البلاد

وأجرى المسؤول السوداني طبقا لوكالة الانباء السودانية عددا من اللقاءات بحثت أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها.

والتقى المطري الأدميرال عدنان أوزبال قائد القوات البحرية التركية وأتفق الجانبان على تطوير التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات والزيارات وبناء القدرات والاستفادة من فرص العمل المشترك بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة.

ويشتد التنازع على منطقة البحر الأحمر الاستراتيجية بين دول الخليج وتركيا التي باتت تتمتع بعلاقات مميزة مع الخرطوم خاصة في أعقاب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان أواخر ديسمبر من العام الماضي، وحرص وقتها على زيارة مدينة سواكن في ساحل البحر الأحمر وأعلن تكفله بترميم الآثار العثمانية هناك.

وقبل أيام انضم السودان الى تحالف مقترح من المملكة العربية السعودية يضم الدول المشاطئة للبحر الأحمر في محاولة جديدة لبسط السيطرة والنفوذ على هذا الممر البحري الهام.

وصادق البرلمان السوداني، في ابريل الماضي على اتفاقية للتعاون الأمني بين السودان وتركيا، لتعزيز العلاقات المصالح المشتركة في مجال التقنية الحديثة والتدريب والتبادل الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.