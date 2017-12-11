رئيس أفريقيا الوسطى يصل الخرطوم ويبدأ مباحثات مع البشير

الخرطوم 11 ديسمبر 2017 ـ وصل إلى الخرطوم ظهر الإثنين رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستين آركانج تواديرا، على رأس وفد رفيع من حكومته في زيارة رسمية تستغرق يومين.
- البشير يستقبل رئيس أفريقيا الوسطى المنتخب فوستين آركانج تواديرا بالخرطوم ليل الأحد 27 مارس 2016 ـ (صورة سونا)
وكان في استقبال تواديرا بمطار الخرطوم الرئيس السوداني عمر البشير وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.
ويجري رئيس أفريقيا الوسطى على مدى يومين بالعاصمة السودانية مباحثات، تبدأ مساء الإثنين ببيت الضيافة مع الرئيس البشير تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، كما يعقد عدد من اللقاءات مع المسؤولين بالدولة.
وكان رئيس أفريقيا الوسطى قد زار الخرطوم في 28 مارس 2016 في أول رحلة خارجية له بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في بلاده وقبل أن يؤدي اليمين الدستورية.
يشار إلى أن السودان وأفريقيا الوسطى يرتبطان بحدود برية تجابه تحديات أمنية من واقع الصراع في إقليم دارفور والإضطرابات في أفريقيا الوسطى.
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