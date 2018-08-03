رئيس الأركان يؤكد التزام الجيش السوداني بوقف إطلاق النار

الخرطوم 3 أغسطس 2018 ـ أكد رئيس الأركان المشتركة للقوات المسلحة السودانية الفريق أول كمال عبد المعروف التزام الجيش بوقف إطلاق النار في كافة جبهات القتال في البلاد.

رئيس هيئة الاركان المشتركة كمال عبد المعروف

وظلت الحكومة السودانية والمعارضة المسلحة تجددان منذ 3 سنوات من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.

وقال رئيس الأركان المشتركة إن القوات المسلحة ملتزمة بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن تجديد وقف العدائيات بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة "يأتي في سياق تغليب إرادة السلام وسعي القيادة السياسية والعسكرية لتحقيقه".

ودعا لدى تفقده قوات الجيش في ولاية جنوب كردفان، الخميس، حاملي السلاح والمتمردين إلى مراجعة النفس وجرد الحساب والانحياز لخيار السلام بدون شروط.

وأشار إلى استعداد القوات المسلحة للتصدي لكل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين، وأضاف: "لن نألو جهدا في أن نكون بالمرصاد لكل متفلت أو عميل يستهدف المواطنين وأمنهم وطمأنينتهم".

وخاطب رئيس الأركان المشتركة منسوبي الفرقة الرابعة عشر مشاه في كل من كادقلي ومنطقة العتمور، مثمنا "مجاهدات" القوات المسلحة في بسط الأمن والاستقرار وفرض هيبة الدولة في جنوب كردفان.

وتقاتل الحكومة السودانية متمردي الحركة الشعبية ـ شمال في منطقتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق منذ يونيو 2011 وكذلك متمردي العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم وحركتي جيش تحرير السودان بقيادة أركو مناوي وعبد الواحد نور في دارفور.

وأكد رئيس الأركان الجيش اهتمام القوات المسلحة بأفرادها المنتشرين في كل أنحاء السودان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم ولأسرهم تقديرا لما يقومون به من واجبات في حماية البلاد ومكتسباتها.

ورافق عبد المعروف في زيارته رئيس أركان القوات الجوية الفريق طيار صلاح الدين عبد الخالق ورئيس أركان القوات البرية الفريق عبد الفتاح البرهان ونائب رئيس أركان القوات البرية للإمداد الفريق محمد عثمان الحسين وعدد من مديري الإدارات وقادة الوحدات.