 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 3 كانون الأول (ديسمبر) 2017

رئيس الجبهة الوطنية ينتقد دعوات المشاركة في انتخابات 2020

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 3 ديسمبر 2017 ـ تأسف رئيس الجبهة الوطنية العريضة، علي محمود حسنين، على دعوة قيادات في المعارضة السودانية للمشاركة في انتخابات 2020، ووصفها بالخاسرة وتجاوزا لخيار إسقاط النظام.

JPEG - 15.5 كيلوبايت
على محمود حسنين

وطلب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، مالك عقار، من قيادات المعارضة السودانية الاتفاق على خطة عمل لخوض الانتخابات في 2020، واقتلاع السلطة من النظام سلميا.

وحذر حسنين من أي مسعى للمشاركة في اي من مشاريع النظام، مؤكداً أن الشعب قادر على إسقاطه قبل عام 2020.

ودعا من اسماها قوى الشعب الحية الفاعلة لعدم الاستماع إلى أصوات "المخذلين الذين يروجون للمشاركة انتخابات يروج لها هذا النظام".

وقال حسنين في تصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، إنه يحس بالحسرة والألم، لما سمعه من قيادات المعارضة الداعية الى المشاركة في انتخابات عام 2020.

وأضاف "هذه الدعوة خاسرة تدل على ان هؤلاء المعارضين أيقنوا ببقاء النظام حتى عام 2020، وصرفوا النظر عن أي مسعى جاد لإزاله النظام قبل هذا التاريخ البعيد".

وقال إن المشاركة في الانتخابات تقوم على وهم زائف، بأن أي انتخابات يجريها النظام ستعبر عن ارادة المواطنين وأن النظام "تحول فجأة، من شيطان مزور للإرادة الشعبية، الى آخر ديمقراطي، يقبل تداول السلطة عبر الانتخابات".

وشدد على أن المشاركة في أي انتخابات تعد إقرارا بشرعية النظام التي ظل المعارضون يرفضونها ولا يقرون بها.

وزاد "فماذا جد أو استجد أو استبان لهؤلاء غير فشلهم في مقاومة النظام أو عجزهم للعمل مع الآخرين الشرفاء في إسقاطه، فقرروا أن يؤثروا السلامة بمشاركة النظام انتخابات محسومة سلفا تزويرا، أيا كان المرشح من النظام فيمنون النفس وهما بإمكانية الفوز في الانتخابات".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كمندر مالك بتكلم صاح 2017-12-03 19:43:17 بقلم أسامة سعيد القادة الكبار هم وحدهم من يُنتجون المبادرات الخلاقة في الأوقات العصيبة ، كل الثورات تمر بحالات مدّ وجزر وصعود وهبوط والمعارضة السودانية هي الان في حالة الجزر والهبوط وذلك بسبب انشغالها بمشاكلها الداخلية و (...)

مستريحة ..فتنة المال والسلطان 2017-11-29 23:22:14 كتب : فيصل سعد 1 قامت الدنيا ولم تقعد، بسبب صراعات أبناء العمومة غربي السودان. (موسى هلال،حميدتي) ومعروف لدى العامة انحدار النفر الكريم من اثنية الرزيقات ؛ المهرية والمحاميد. والمتابع الجيد يلاحظ تنامي الرزيقات، وتغلغلهم (...)

لماذا لم يقتل هلال؟ 2017-11-29 21:13:35 كتبت : سلمى التجاني لماذا وصل موسى هلال وأبناؤه وأخوه وصهره سالمين إلى الخرطوم ؟ ، ألم يكن من السهل التخلص منهم بتصفيتهم أثناء أو بعد المعركة ؟ ولماذا حرص حميتي في لقائه في سودانية 24 على التأكيد أن هلال وصل للمطار الحربي (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.