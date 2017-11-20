 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017

رئيس الجيش السابق لجنوب السودان يغادر إلى كينيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 20 نوفمبر 2017 ـ تخلى رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق عن طلبه بزيارة منطقته وبدلا من ذلك غادر جوبا الى كينيا لتلقي العلاج.

JPEG - 43.3 كيلوبايت
مالونق يتحدث خلال اجتماع خاص بالدينكا في نوفمبر من العام 2012(سودان تربيون)

وقبل مالونق التخلي عن مطلبه بالعودة الى مسقط رأسه بولاية شمال بحر الغزال بعد أن رفض الرئيس سلفا كير طلبه السبت.

وتساءل الرئيس عن دوافع إصراره على السفر إلى بلدته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ترتيبات أخرى لرحلته إلى بلدته بعد عودته من الخارج بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ورافق قائد الجيش السابق إلى مطار جوبا أفراد عائلته وأعضاء بارزين من مجلس أعيان الدينكا من بينهم رئيسه أمبروز ريني وبونا مالوال وفرانسيس دينق والجنرال ألبينو أكول رئيس لجنة المواطنين السلام التي توسطت في عملية المصالحة ما أدى إلى إنهاء المواجهة بين حرس مالونق والحكومة وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وقال مالونق لأعيان مجلس الدينكا في مطار جوبا إنه سيعمل معهم ومع الأطراف المعنية الأخرى داخل البلاد وخارجها لضمان تعزيز السلام والمصالحة والوحدة والتسامح لإعادة السلام والاستقرار الى البلاد.

وكان رئيس الأركان السابق قد سافر إلى كينيا لإجراء فحص طبي سابقا. وفي ديسمبر 2016 أيضا كان يعالج في مستشفى بنيروبي لمدة أسبوع.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)

سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)

نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.