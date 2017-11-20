رئيس الجيش السابق لجنوب السودان يغادر إلى كينيا

جوبا 20 نوفمبر 2017 ـ تخلى رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق عن طلبه بزيارة منطقته وبدلا من ذلك غادر جوبا الى كينيا لتلقي العلاج.

مالونق يتحدث خلال اجتماع خاص بالدينكا في نوفمبر من العام 2012(سودان تربيون)

وقبل مالونق التخلي عن مطلبه بالعودة الى مسقط رأسه بولاية شمال بحر الغزال بعد أن رفض الرئيس سلفا كير طلبه السبت.

وتساءل الرئيس عن دوافع إصراره على السفر إلى بلدته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ترتيبات أخرى لرحلته إلى بلدته بعد عودته من الخارج بعد إجراء الفحوصات الطبية.

ورافق قائد الجيش السابق إلى مطار جوبا أفراد عائلته وأعضاء بارزين من مجلس أعيان الدينكا من بينهم رئيسه أمبروز ريني وبونا مالوال وفرانسيس دينق والجنرال ألبينو أكول رئيس لجنة المواطنين السلام التي توسطت في عملية المصالحة ما أدى إلى إنهاء المواجهة بين حرس مالونق والحكومة وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.

وقال مالونق لأعيان مجلس الدينكا في مطار جوبا إنه سيعمل معهم ومع الأطراف المعنية الأخرى داخل البلاد وخارجها لضمان تعزيز السلام والمصالحة والوحدة والتسامح لإعادة السلام والاستقرار الى البلاد.

وكان رئيس الأركان السابق قد سافر إلى كينيا لإجراء فحص طبي سابقا. وفي ديسمبر 2016 أيضا كان يعالج في مستشفى بنيروبي لمدة أسبوع.