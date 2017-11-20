رئيس الجيش السابق لجنوب السودان يغادر إلى كينيا

جوبا 20 نوفمبر 2017 ـ تخلى رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق الجنرال بول مالونق عن طلبه بزيارة منطقته وبدلا من ذلك غادر جوبا الى كينيا لتلقي العلاج.
- مالونق يتحدث خلال اجتماع خاص بالدينكا في نوفمبر من العام 2012(سودان تربيون)
وقبل مالونق التخلي عن مطلبه بالعودة الى مسقط رأسه بولاية شمال بحر الغزال بعد أن رفض الرئيس سلفا كير طلبه السبت.
وتساءل الرئيس عن دوافع إصراره على السفر إلى بلدته، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ ترتيبات أخرى لرحلته إلى بلدته بعد عودته من الخارج بعد إجراء الفحوصات الطبية.
ورافق قائد الجيش السابق إلى مطار جوبا أفراد عائلته وأعضاء بارزين من مجلس أعيان الدينكا من بينهم رئيسه أمبروز ريني وبونا مالوال وفرانسيس دينق والجنرال ألبينو أكول رئيس لجنة المواطنين السلام التي توسطت في عملية المصالحة ما أدى إلى إنهاء المواجهة بين حرس مالونق والحكومة وعدد من الشخصيات البارزة الأخرى.
وقال مالونق لأعيان مجلس الدينكا في مطار جوبا إنه سيعمل معهم ومع الأطراف المعنية الأخرى داخل البلاد وخارجها لضمان تعزيز السلام والمصالحة والوحدة والتسامح لإعادة السلام والاستقرار الى البلاد.
وكان رئيس الأركان السابق قد سافر إلى كينيا لإجراء فحص طبي سابقا. وفي ديسمبر 2016 أيضا كان يعالج في مستشفى بنيروبي لمدة أسبوع.
أخر الآراءمشاركة المرأة في عملية صنع القرار وأحلال السلم 2017-11-21 08:30:54 بقلم : زينب كباشي عيسى حان الوقت للإعتراف بقوة دور النساء في العملية السلمية، وفي صياغة مستقبل الدول بعد توقف النزاعات والحروب. ان تسلط المجتمع الرجولي يلعب دورا في أضعاف دور المرأة في هذه المجتمعات مما يؤدي لانعدام وجود (...)
سؤال تقرير المصير في واقع الدولة السودانية (2) 2017-11-20 13:19:18 الدولة المدنية العلمانية كتبت : سلمى التجاني قالت لي ( خالتي مريم) بعد أن غادر أحد الزملاء جلستنا تحت شجرة صحيفة الأسبوع ( الزول دا ما تشوفي لونو الاحمر دا ، قلبو طيب والله ) ، وخالتي مريم سيدة صارمة القسمات ، كأن (...)
نزاعات الحدود والعمالة للأجنبي 2017-11-19 15:52:26 كتب: مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com أتفهم تماما حالة الحماسة والاندفاع، والهياج احيانا، التي تنتاب بعض السوادنة في أمر تبعية حلايب والنزاع القائم بشأنها مع الشقيقة مصر . لكن الحقيقة النجلاء تبقى وهي أن (...)
المزيد