رئيس (المؤتمر السوداني) يؤكد العزم على مواصلة النضال السلمي

الخرطوم 5 مارس 2019- قال رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر الدقير بعد ساعات من الإفراج عنه إنه عازم على "مواصلة النضال السلمي".

دبلوماسيون بريطانيون في زيارة عمر الدقير عقب الافراج عنه.. الثلاثاء 5 مارس 2019

وغرد الدقير على حسابه في (تويتر) بعد وقت وجيز من إخلاء سبيله في أعقاب حبسه لقرابة السبعين يوما على يد سلطات الأمن السودانية.

وقال "خرجنا لنواصل المسير مع شعبنا في درب المعراج الى الحرية .. نؤكد التزام حزبنا بإعلان الحرية والتغيير ووحدة قواه ومواصلة النضال السلمي حتى بزوغ فجر الخلاص".

وتابع "التحية لكل من تضامن معنا، والحرية لمن تركناهم خلفنا في عتمة الزنازين ..النصر لشعبنا .. لن نعود من منتصف الطريق".

واستقبل الدقير بمنزله الثلاثاء سفير بريطانيا لدى الخرطوم عرفان صديق الذي غرد على حسابه الشخصي بتويتر مطالبا بالإفراج عن بقية المعتقلين.

وقال "سعدت بعد لقائي اليوم عمر الدقير عقب 67 يوما من الاعتقال... يجب أن يتم الافراج عن كل المعتقلين السياسيين بأسرع وقت..ليس هناك إمكانية لتحقيق اجماع سياسي دون توفير مناخ سياسي مناسب".