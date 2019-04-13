رئيس المجلس الانتقالي الجديد يلغي حظر التجوال ويفرج عن المحكومين

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أخر الآراء
كلام الثورة دخل الحوش : مُدُن السودان تنتفض... وشعبه ينتصر! 2019-04-11 08:51:13
فيصل الباقر
faisal.elbagir@gmail.com
أهلنا يقولون فى عاميتهم السمحة (أى الجميلة و" مستحيلة " ) والسمحاء ( أى التى فيها يُسرُ وسُهولة ) " الكلام دخل الحوش " حينما يتّضح الأمروينقضى، ويصبح التعبير جليّاً، لا يشوبه أىّ (...)
الإسلاميون الحاكمون يعودون الي بيت الطاعة2019-04-10 00:28:04
ياسر عرمان
منذ ان إتخذ البشير قراره بمواجهة نصف الإسلاميين بالنصف الاخر الذي معه، وأتي بمحمد طاهر ايلا واحمد هارون أحس الإسلاميين الذين أبعدوا بالخطر وزاد وضعهم سواء بإعتصام القيادة العامة الذي أوضح بجلاء إن القوات (...)
بعد إذن الانتفاضة ؛ قمة العرب وأصل القرارات2019-04-08 12:50:42
يقلم : محمد عتيق
إختتم القادة العرب ، قادة الأنظمة الرسمية ، مؤتمرهم الدوري الثلاثين بالعاصمة التونسية تحت اسم "قمة العزم والتضامن" ، وجاء بيانهم الختامي بعنوان "اعلان تونس" مركزاً علي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة (...)
2017-02-15 21:42:51
المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً
هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟
(تحديات وفرص)
15 فبراير 2017
بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)
2013-07-21 23:59:14
جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)
2013-02-11 12:01:08
بقلم ياسر عرمان
11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
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أخر البيانات الصحفية
مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 20182018-09-14 16:18:47
1-المفوضية :-
أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص.
ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)
في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31
حزب البعث السوداني
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اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)
*تحالف العار.. ليس بإسمنا*2018-08-14 17:38:52
نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية:
استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)
أخر الآراءكلام الثورة دخل الحوش : مُدُن السودان تنتفض... وشعبه ينتصر! 2019-04-11 08:51:13 فيصل الباقر faisal.elbagir@gmail.com أهلنا يقولون فى عاميتهم السمحة (أى الجميلة و" مستحيلة " ) والسمحاء ( أى التى فيها يُسرُ وسُهولة ) " الكلام دخل الحوش " حينما يتّضح الأمروينقضى، ويصبح التعبير جليّاً، لا يشوبه أىّ (...)
الإسلاميون الحاكمون يعودون الي بيت الطاعة 2019-04-10 00:28:04 ياسر عرمان منذ ان إتخذ البشير قراره بمواجهة نصف الإسلاميين بالنصف الاخر الذي معه، وأتي بمحمد طاهر ايلا واحمد هارون أحس الإسلاميين الذين أبعدوا بالخطر وزاد وضعهم سواء بإعتصام القيادة العامة الذي أوضح بجلاء إن القوات (...)
بعد إذن الانتفاضة ؛ قمة العرب وأصل القرارات 2019-04-08 12:50:42 يقلم : محمد عتيق إختتم القادة العرب ، قادة الأنظمة الرسمية ، مؤتمرهم الدوري الثلاثين بالعاصمة التونسية تحت اسم "قمة العزم والتضامن" ، وجاء بيانهم الختامي بعنوان "اعلان تونس" مركزاً علي مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة (...)
المزيد