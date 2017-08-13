رئيس الوزراء الإثيوبي يبدأ زيارة إلى الخرطوم الثلاثاء

الخرطوم 13 أغسطس 2017- يصل العاصمة السودانية الخرطوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام دسالين، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة تستمر ثلاثة أيام.

رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين

ويجري ديسالين خلال زيارته مباحثات مع الرئيس السوداني، عمر البشير، تتناول سبل تعزير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.

وطبقاً لتصريح صحفي تلقته (سودان تربيون) الأحد، فإن ديسالين سيلتقي أيضا رئيس الوزراء السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، كما يلتقي نائب رئيس السوداني، حسبو محمد عبدالرحمن.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الاثيوبي وزير الاعلام والاتصال الحكومي، نغرو لينشو، ووزير الطاقة والكهرباء والمياه، سليشي بكالا، والسفير برهاني، المستشار الخاص لرئيس الوزراء، وهيرتو زمني، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية.

وأوضح التصريح أن برنامج الزيارة يتضمن إلقاء محاضرة بقاعة الصداقة الخميس القادم حول القرن الافريقي وحضور ليلة ثقافية، إضافة إلى زيارة بعض المنشات الصناعية في السودان.