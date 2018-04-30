رئيس الوزراء الإثيوبي يصل الخرطوم الأربعاء

الخرطوم 30 أبريل 2018 ـ يصل رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، الخرطوم يوم الأربعاء في أول زيارة خارجية له منذ إنتخابه مطلع أبريل الجاري بعد استقالة هايلي ديسالين ميريام.

رئيس وزراء أثيوبيا أبي احمد

وبحسب وكالة السودان للأنباء فإن الزيارة تستغرق يومين.

وسيجري رئيس الوزراء الإثيوبي، مباحثات رسمية مع الرئيس السوداني عمر البشير، تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين ووسائل تعزيزها، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويلتقي أبي أحمد خلال الزيارة بمقر إقامته النائب الأول للرئيس رئيس الوزراء بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء القومي، ونائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن، كما سيلتقي بمجلس الأعمال السوداني الإثيوبي المشترك.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي كذلك زيارة لنموذج مشروعات التنمية الناجحة بالبلاد.