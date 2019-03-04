رئيس الوزراء الاثيوبي يتراجع عن زيارة الخرطوم ويصحب أفورقي الى جوبا

الخرطوم 4 مارس 2019- الغيت على نحو مفاجئ الإثنين زيارة لرئيس الوزراء الاثيوبي الى الخرطوم .
ولم تصدر من الحكومة السودانية أي توضيحات حول أسباب الإلغاءـ بينما قالت مصادر لـ (سودان تربيون) إن الزيارة أرجأت لوقت لاحق دون مزيد من التفصيل.
- البشير يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ـ الخرطوم 2 مايو 2018
وكانت الحكومة السودانية قالت الأحد إن آبي أحمد سيجري محادثات مع الرئيس عمر البشير في الصالة الرئاسية بمطار الخرطوم في تمام الثامنة صباحا على أن يغادر في التاسعة، حيث كان مقررا أن يحط رئيس الوزراء الأثيوبي، في الخرطوم في طريقه إلى جوبا، للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه مع سلفا كير رئيس دولة جنوب السودان، والرئيس الأريتيري أسياس أفورقي.
وهبط كل من آبي أحمد وأسياسي أفورقي في جوبا بعد أن أقلتهما طائرة واحدة، وهو ما جعل تفسيرات المراقبين تميل الى أن الرئيس الأريتيري لم يرغب في الهبوط بالخرطوم.
وبرغم إعلان الرئيس السوداني قبل عدة أسابيع إعادة فتح الحدود مع اريتريا بعد عام من إغلاقها الا أن العلاقات بين البلدين لازالت متوترة حيث لم تعد الخرطوم سفيرها الذي سحبته من أسمرا دون أن تعلن عن ذلك رسميا.
قمة جوبا
وأجرى كل من افورقي وآبي احمد وسلفا كير الاثنين في جوبا مناقشات مكثفة حول مجموعة من القضايا التي تهم الدول الثلاث.
وفي بيان مشترك عقب اللقاء، أكد الزعماء الثلاثة ضرورة مواصلة العمل لتوطيد السلام في جمهورية جنوب السودان بكل الطرق الممكنة والسعي لتنسيق مواقف الدول الثلاث حول القضايا الإقليمية والعالمية.
وركز الرؤساء، بحسب البيان، على ضرورة تعزيز قضية التكامل الإقليمي والاتفاق على تكليف وزراء خارجيتهم والجهات ذات الصلة بوضع الخطط للمشاريع المشتركة والتي من شأنها تسهيل تحقيق هدف التكامل الاقتصادي الإقليمي والرخاء المشترك بين الدول الثلاث.
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