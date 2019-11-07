رئيس الوزراء السوداني الى بروكسل الأحد بدعوة من موغيريني

الخرطوم 7 نوفمبر 2019- يغادر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، الأحد ، للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بدعوة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني.

عبد الله حمدوك

وسيجري المسؤول السوداني مباحثات عالية المستوى مع رئاسة الاتحاد الأوروبي تناقش المتغيرات التي يعيشها السودان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، والتعاون المشترك بين الخرطوم ودول الاتحاد الأوروبي.

وقالت موغيريني إن الهدف من دعوة حمدوك هو " التعرف على الوضع الحالي، وإظهار الدعم السياسي للحكومة الانتقالية، وتحديد أفضل السبل لدعم الاتحاد الأوروبي لهذه العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية الهامة".

وأنهى وفد من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المنصرم زيارة للخرطوم التقى خلالها رئيس الوزراء ووزير الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وأعلن أن دول المجموعة الأوربية ستقدم للسودان منحا بقيمة 200 مليون يورو، وستقوم لاحقا بتقديم مبلغ 141 مليون يورو، وكذلك مبلغ 100 مليون يورو، و25 مليون يورو كمساعدات إنسانية.