رئيس الوزراء السوداني يتسلم أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام

الخرطوم 9 أكتوبر 2019 – أعلن وزير الإعلام، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، فصيل محمد صالح، الأربعاء،تحديد أسماء المرشحين لمنصبي رئيس القضاء والنائب العام ووزيري البنية التحتية والثروة الحيوانية، ورفعها إلى المجلس السيادي.

وقال صالح في تصريحات إعلامية إن "المشاورات حال اكتمالها، سيقوم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بإعلان أسماء الوزيرين فيما يقوم المجلس السيادي بإعلان أسماء رئيسي القضاء والنائب العام".

ومن المتوقع أن يعقد المجلس السيادي، ومجلس الوزارء، اجتماعا مشتركا، غدا الخميس، للمصادقة على أسماء المرشحين للوزارتين، ومنصبي رئيس القضاء والنائب العام.

ومن ضمن الأسماء المطروحة لشغل منصب رئيس القضاء، قاضي المحكمة العليا، نعمات محمد عبد الله ولمنصب النائب العام تاج السر علي الحبر.

وأتاحت الوثيقة الدستورية للمجلس السيادي تعيين رئيس القضاء والنائب العام استثناءا حيث أن مصفوفة الوثيقة حددت أن يتم تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء الأعلى وهو ما لم يشكل بعد)وتعيين النائب العام من مجلس النيابة الأعلى ولم يشكل بعد ايضا.

وفي 12 سبتمبر الماضي انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، "مسيرة مليونية"، لتسليم مذكرة إلى القصر الرئاسي مقر المجلس السيادي، في إطار جدول تصعيدي يحمل اسم "تحقيق أهداف الثورة"، للمطالبة بتعيين رئيس القضاء والنائب العام.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.