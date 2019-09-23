رئيس الوزراء السوداني يجتمع مع اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين يوم الاثنين

22 سبتمبر 2019 (نيويورك) - من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع اثنين من كبار المسؤولين الأمريكيين على هامش مشاركته في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقًا للجدول الزمني الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية الذي اطلعت عليها (سودان تريبيون)، سيلتقي حمدوك مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مارك غرين بعد ظهر غد في نيويورك.

ومن المرجح ان على رأس جدول الأعمال وضع السودان على قائمة الدول التي ترعى الإرهاب وشطب الديون والمساعدة الاقتصادية التي تم حظرها منذ فترة طويلة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال هيل، عند زيارته للخرطوم الشهر الماضي إن واشنطن ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، وتحقيق تقدم في ملفات حقوق الانسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان.

وحمدوك هو ارفع مسؤول يرأس وفد السودان في اجتماعات الأمم المتحدة السنوية منذ عام 2010 عندما مثل نائب الرئيس آنذاك علي عثمان طه البلاد.