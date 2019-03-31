 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأحد 31 آذار (مارس) 2019

رئيس الوزراء السوداني يحل صندوق إعمار الشرق ويقيل المدير

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 مارس 2019- أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني محمد طاهر ايلا، الأحد، قراراً بحل صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان، كما أقال المدير التنفيذي للصندوق، أبو عبيدة محمد دُج، ونائبه، نافع إبراهيم نافع، من منصبيهما، في استمرار لحملة شرسة ضد واجهات ظلت مثيرة للشكوك منذ سنوات طويلة.

JPEG - 70.6 كيلوبايت
رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر ايلا

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على أيلولة مشروعات الصندوق وإداراتها وسلطات الإشراف عليها ومتابعتها للولايات الشرقية -كل مشروع حسب موقعه في الولاية المعنية.

ومنذ توليه رئاسة الوزراء في 23 فبراير الماضي، عمد ايلا الى اتخاذ خطوات صعبة قضت بحل مؤسسات حكومية ظلت تعمل منذ لسنوات كواجهات موازية لجهات رسمية وتلقي بأعباء مالية هائلة على عاتق الدولة.

وأصدر رئيس الوزراء قرارت متوالية بدأت بحل المؤسسة السودانية للنفط وإعفاء أمينها العام، واتباعها بقرار حل مجلس إدارة شركة السكر السودانية، كما أعفى لاحقا معتمد اللاجئين حمد الجزولي، وطالت سهامه بعدها مدير عام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مجاهد بلال.

وأشار بيان توضيحي صدر الأحد عن مكتب رئيس الوزراء الى أن إجراءات حل بعض المؤسسات والشركات جاء لإعمال مبدأ المؤسسية والشفافية وإعادة السلطات والصلاحيات للوزارات وتوحيد الهياكل وإزالة الفروقات غير المبررة بين العاملين في تلك المؤسسات والوزارات.

وأفاد أن إعفاء المديرين العامين لبعض الشركات تم بغرض رفع كفاءة العمل والالتزام بلوائح وقوانين الخدمة المدنية وايضاً لتلافي الخسائر المالية وترشيد الإنفاق.

ولفت البيان الى أن المخصصات التي كان يتقاضاها بعض مديري هذه الشركات كانت تصرف بلوائح خاصة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية.

وتابع " قرارات إعفاء مديري هذه الشركات الغرض منها الحد من الخسائر المتواصلة فى هذه المؤسسات لإعطاء فرصة العمل المؤسسي وتكليف مدراء من داخل هذه الشركات والمؤسسات عملوا لفترات طويلة واستحقوا قيادة هذه المواقع".

وأكد البيان الاستمرار في سياسة الحد من الصرف الحكومي والشفافية وأضاف " لن يسمح لأي شخص بالبقاء في موقع قيادي بالخدمة المدنية شغله دون استحقاق وهناك من هو أصلح وأكفاء منه لا دارة الموقع".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الحرية أُنثى .. والثورة أيضاً أُنثى 2019-03-31 17:50:28 بقلم : ‎عمر الدقير يُعْتَبَر الشاعر الفرنسي لويس أراغون من شعراء المقاومة بامتياز خصوصاً أثناء الإحتلال النازي لوطنه، وفي هذا السياق قال: "إنّ أية قصة حب تجمع بين رجلٍ وامرأة هي أكبر مُحَرِّضٍ للدفاع عن الوطن"، ووصف (...)

في سيرة عبد الله بن دون كيشوت (1-10) 2019-03-31 17:49:17 مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com خطر في بالي لبعض الوقت أن شيخي الدكتور عبد الله علي إبراهيم ربما كان من سنخ الشيوخ الذين لا يمنحون التلميذ، أو الحُوار، أكثر من فرصة واحدة عند الوقوع في المعاصي أو الولوغ (...)

يوسف كوة : عُد أيها المثقف والمناضل فمازالت الجبال في حاجة إليك 2019-03-31 05:42:42 مبارك أردول الثوار تظل قضيتهم وحضورهم متقدين إلى أزمان بعيدة، يوسف كوة الذي استجبنا لندائه من أجل التحرير، لا يزال صوته يصدح عبر الأثير. قد يقول قائل وكيف لك أن تستجيب لنداء شخص لم تلتقيه، سيكون ردي حاضراً حينها بأنه (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.