رئيس الوزراء السوداني يطالب طاقم حكومته بصون المال العام

الخرطوم 22 مايو 2017 ـ طالب النائب الأول للرئيس رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، الإثنين، وزراء حكومته بنظافة اليد والحفاظ على المال العام، وتعهد بوضع حد للحرب في مناطق النزاع وتنفيذ خطة لجمع السلاح.

بكري حسن صالح يؤدي القسم نائبا أول للرئيس

وأدى طاقم الحكومة الجديد القسم هذا الشهر كاحدى استحقاقات عملية الحوار الوطني، بينما أدى بكري حسن صالح اليمين الدستورية مارس الماضي، رئيسا لمجلس وزراء الحكومة كأول رئيس وزراء بالبلاد منذ أن وصل الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب سانده الجيش والإسلاميون في العام 1989.

وقال صالح في أول خطاب له أمام البرلمان، يوم الأثنين، "سنسعى لوضع حد للحرب في مناطق النزاع وتنفيذ خطة جمع السلاح وتوفير الضمانات للمعارضة، ترسيخاً لاستحقاقات المجتمع المدني المستوعب لتعدد البلاد".

وطالب وزراء حكومة الوفاق الوطني بالمحافظة على "نظافة اليد وصون المال العام ومنع ما يفضي إلى الإثراء بغير حق، وإعلاء شأن المؤسسية بحسبانها حامية من النزوات الشخصية التي تخنق القرار المؤسسي وتحيله إلى مطية لحكم الفرد".

وأعلن عزم حكومته على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد عبر المشاركة والمساءلة والمحاسبة ومحاربة الفساد وسيادة حكم القانون، وأكد الشروع في مراجعة الهياكل التنظيمية والوظيفية للوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات، ومراجعة أهدافها واختصاصاتها لإزالة التقاطعات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة الثلاث ليقوم كل منها بالدور المطلوب منه.

وأشار إلى ضرورة بسط الحريات بلا حرمان أو إقصاء لفئة دون أخرى، وشدد على العمل على معالجة وتخفيف الآثار السالبة للأزمات المالية والاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، باعتماد استراتيجية تنوع مصادر الدخل ومراجعة القوانين.