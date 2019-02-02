رئيس الوزراء السوداني يقول إن مطالب المحتجين مشروعة

الخرطوم 2 فبراير 2019- في أول تعليق مباشر له على المظاهرات المناهضة للحكومة وصف رئيس الوزراء السوداني الاحتجاجات الشعبية الناقمة على الأوضاع المعيشية بأنها "مشروعة".

رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى

ومنذ منتصف ديسمبر الماضي تخرج احتجاجات شبه منتظمة في مدن سودانية عديدة بدأت غاضبة على التردي الاقتصادي لكنها تحولت بسرعة الى دعوات لرحيل النظام الحاكم وإنهاء حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ 30 عاماً.

لكن الرئيس ظل يؤكد رفضه دعوات التنحي قائلا إن التغيير في بلاده لن يحدث بأي وسيلة سوى الانتخابات المنتظر اجراؤها بحلول 2020، كما اتهم مرارا أطرافا في المعارضة بتأجيج الاحتجاجات واصفا إياهم بالعملاء والخونة.

وفي تصريحات خلال ملتقى أقامت صحيفة (السوداني) السبت مال رئيس الوزراء الى التهدئة حين قال "بعض مطالب المحتجين مشروعة ويجب احترامها".

وأضاف "هناك مشكلات يجري العمل على حلها".

وأردف: "لا ننظر لهذه الاحتجاجات من زاوية الكثرة أو القلة ولكن هناك صوتاً يجب أن يسمع ويجب أن يحترم رغم وجود مزيدات من جهات سياسية فهناك مطالب مشروعة وهناك مطالب يجب أن يعبر عنها رغم التفلتات ولكن سيجدوا منا قلباً مفتوحاً وصدراً واسعاً".

وحذر رئيس الوزراء من الانسياق وراء وسائل التواصل الاجتماعي والانقياد لما تبثه من كراهية بين الحكومة والشعب.

وأكد أن للأمر آثار عميقة ومخاطر كارثية ستؤدي إلى دولة منهارة يعيش فيها الناس على الرماد- حد تعبيره-.

وقال إن أوضاع السودان لا تحتمل أي حديث عاطفي لأنه لا بد أن يكون الحساب ولد، ولا يمكن أن تكون نظرة الحكومة صحيحة بنسبة 100% أو المحتج بذات النسبة.

وتمسك موسى بإقامة الانتخابات وضبطها قائلاً ليس لدينا سقف في الشفافية وضبط العملية الانتخابية.

وأضاف محذراً “أي أسلوب آخر سيكون له وبال عميق”.

وحمل موسى انفصال جنوب السودان مسوؤلية الأزمة الاقتصادية بسبب فقدان الدولة حوالى 90% من إيرادات النقد الأجنبي.

وطالب أن ينظر المحتجون للأمر بموضوعية على أن السودان قبل الانفصال ليس هو ذات الدولة بعد الانفصال.

وأكد أنهم لم يطالبوا بأي عون خارجي لاجتياز الأزمة، "خاصةً أن الحلول موجوده في الداخل".