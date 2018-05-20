رئيس الوزراء السوداني ينتقد تعامل البرلمان مع وزراء حكومته

الخرطوم 20 مايو 2018 ـ أبدى النائب الأول للرئيس السوداني، رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، الأحد، امتعاضه من تعامل البرلمان مع وزرائه واستدعائهم بدون علمه.

بكري حسن صالح

وقال صالح لدى حديثه أمام اجتماع اللجنة الطارئة المعنية بدراسة خطابه أمام البرلمان إن "البرلمان يستدعي الوزراء دون علمي، وهو أمر غير مقبول".

وتابع "ضروري أن يستوعب البرلمان النظام المتبع في السودان وتفهم معنى رئيس وزراء في ظل نظام رئاسي وليس برلماني"، مطالباً البرلمان بتقدير الدور الذي يلعبه الجهاز التنفيذي.

وقال رئيس الوزراء "ما لا أفهمه ولا أجد له تفسيراً أن أكون أنا ومعي حكومتي في اجتماع للرد على استفسارات النواب ويتم في ذات الوقت عقد اجتماع مع وزراء من قبل المجلس في قاعة أخرى"، وزاد "أحسن نقدر بعض".

وأشار الى أن "عدم تقدير رئيس الوزراء يعني عدم تقدير للحكومة، ولذلك يجب أن يتم حسم ذلك الأمر بين الجهازين التنفيذي والتشريعي".

من جانبه رد نائب رئيس البرلمان أحمد التجاني على انتقادات رئيس الوزراء، قائلا إن "البرلمان حريص على التنسيق مع الجهاز التنفيذي بشكل جيد".

وتعهد التجاني بإحكام التنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة، ووصف عمل الجهازين بالمكمل لبعضه، وقال إن "البرلمان يقدر كثيرا ما يقوم به الوزراء ويؤكد ذلك تأخر عدد منهم في الرد على بعض الأسئلة المقدمة من قبل النواب".