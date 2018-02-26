رئيس الوزراء: السودان يسعى لإكمال التطبيع مع الغرب وواشنطن بالحوار

الخرطوم 26 فبراير 2018- قال رئيس الوزراء السوداني النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح، إن بلاده تعتمد الحوار سبيلا لإكمال التطبيع مع الدول الأوربية والولايات المتحدة.

رئيس الوزراء ووزير الخارجية خاطبا مؤتمر السفراء السابع بالخرطوم (سودان تربيون)

وقال في كلمته أمام مؤتمر السفراء السودانيين السابع المنعقد بالخرطوم يومي الإثنين والثلاثاء، إن مساعي التطبيع تتصل أيضا مع دول الجوار التي تعيش حالة حرب بينها جنوب السودان وليبيا والصومال، كما كشف عن توسط السودان بين مصر واثيوبيا لتقريب وجهات النظر حول ملف مياه النيل.

وأثنى رئيس الوزراء على أداء وزارة الخارجية قائلا إنها قادت العمل الدبلوماسي بنجاح وسط ظروف بالغة التعقيد "وفي ظل استهداف محكم للسودان من مختلف الجهات".

وتابع " وزارة الخارجية أوفت بكل ما التزمت به على الرغم من أنها أدارت عملها في بيئة إقليمية غير مواتية ومهددات تسعى للنيل من همم السودان، وحملة استهداف ظلت تتعرض لها البلاد بشكل متواصل".

من جهته قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إن وزارته تعكف على وضع استراتيجية شاملة لعلاقات السودان مع الدول الأفريقية التي قال إنها تتفهم مواقف السودان الدولية، خاصة فيما يلي المحكمة الجنائية الدولية.

واضاف ان الاهتمام بالافارقة سيكون مبنيا على خطط للتحرك الفاعل والتوسع الدبلوماسي بفتح مزيد من السفارات في عدد من العواصم.

ونبه الوزير لدى مخاطبته فاتحة جلسات مؤتمر السفراء إن أكبر تحدي تواجهه بلاده في سياساتها الخارجية هو قدرة الاقتصاد السوداني على الاندماج في الاقتصاد العالمي.

ووجه غندور البعثات الدبلوماسية بالخارج بضرورة القيام بدورها الأساسي والمحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير التبادل التجاري وتنشيط عمل اللجان الوزارية ذات الطابع الاقتصادي واهتمام لجان التشاور السياسي بالجانب الاقتصادي وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التجارية والاقتصادية بجانب تكوين المجالس المشتركة لرجال الاعمال.

وقال "نأمل في تضافر الجهود لإيجاد الحلول للعوائق أمام هذا المسعى بالتعاون مع الجهات الاخرى حتى يتمكن اقتصادنا من المنافسة وجذب استثمارات عربية وأجنبية تسهم في نهضة تنموية شاملة وتحقيق المنفعة المتبادلة".