رئيس الوزراء يقيل جاد الله وقشي من وزارتي الإعلام والعدل

الخرطوم 16 أكتوبر 2019- أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأربعاء قرارات بإقالة مسؤولين في وزارتي الإعلام والعدل بناء على توصية من الوزيرين.

سهام عثمان وكيل وزارة العدل

وطبقا لتصريح عن إعلام مجلس الوزراء فإن حمدوك أقال وكيل وزارة الإعلام المكلف عبد الله جاد الله وعين مكانه الرشيد سعيد يعقوب وكيلا أولا بتوصية من وزير الإعلام.

وكان جاد الله مسؤولا في إعلام القصر الرئاسي إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير وانتقل بعدها الى وكالة السودان للأنباء قبل أن يتم تكليفه للعمل في وزارة الإعلام.

والرشيد يعقوب المعين وكيلا لوزارة الإعلام يعتبر من قيادات تجمع المهنيين وشغل أيام الحراك الثوري منصب المتحدث باسم التجمع.

من جهة أخرى أقال حمدوك بناء على توصية وزير العدل وكيل الوزارة بابكر أحمد قشي وعين مكانه المستشار العام سهام عثمان محمد أحمد.

وفي قرار ثالث أعفى حمدوك نصر الدين محمد الحسين مدير عام شركة أرياب للتعدين المحدودة وعين مكانه مجذوب عثمان الحسن مديراً عاماً للشركة.