رئيس برلمان البحرين يعقد لقاءات مع مسؤولين سودانيين بالخرطوم

الخرطوم 13 أبريل 2017 ـ أجرى رئيس مجلس النواب البحريني أحمد بن إبراهيم الملا لقاءات بالخرطوم يوم الخميس مع وزير الدفاع السوداني ومسؤولين في وزارة الخارجية.

والتقى وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض أبن عوف ظهر الخميس معالي رئيس مجلس النواب بدولة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور البلاد هذه الأيام.

وأشاد الملا "بمواقف السودان الصادقة ودعمه ومؤازرته لدولة البحرين في كل الأوقات"، وأبدى أمله في توظيف هذه الروح والعلائق لصالح البلدين والسعي لتطويرها وتنويع أوجه التعاون في المجالات كافة.

وأكد وزير الدفاع متانة وخصوصية العلاقة مع دولة البحرين، مشيرا إلى حرص السودان على تطويرها وأعرب عن استعداد السودان لتقديم كافة أشكال الدعم للبحرين وتبادل الخبرات في كافة المجالات سيما التعاون العسكري.

كما استقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية عبيد الله محمد عبيد الله رئيس مجلس النواب البحريني، بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان السوداني ورئيس جمعية العلاقات السودانية البحرينية.

وثمن الملا علاقات التعاون الوثيق بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ودعم السودان المتواصل لمملكة البحرين، وأعلن جاهزية مجلسه للمساهمة في ترقية وتطوير العلاقات بين المنامة والخرطوم، وأكد نجاح زيارة الرئيس عمر البشير الى البحرين.

من جانبه؛ رحب وزير الدولة بالخارجية "بدعم البحرين حكومة وشعبا للسودان في قضاياه العادلة"، منوها إلى الدور العربي في الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية.

وأضاف أن السودان تمكن من تجاوز العديد من العقبات التي واجهها على الصعيد الداخلي، وأكد استعداده للمضي قدما نحو تطوير علاقاته العربية، واحكام التنسيق حول القضايا المشتركة مثل محاربة الإرهاب وغيرها من المهددات الأخرى.