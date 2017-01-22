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رئيس بعثة (يونيمس) الجديد يصل الى العاصمة جوبا

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جوبا 22 يناير 2017- وصل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى جنوب السودان ديفيد شيرر إلى العاصمة جوبا الجمعة.

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رئيس بعثة (يونميس) في جنوب السودان ديفيد شيرر

وشيرر، هو أيضا رئيس بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس) يأتي خلفاً لإيلين مارغريت لوي التي انتهت ولايتها في نوفمبر من العام الماضي.

ولدى وصوله إلى العاصمة استقبله نائبه للشؤون السياسية مصطفى سوماري الذي ترأس البعثة مؤقتاً.

وأعرب الممثل الخاص عن تطلعه لإنجاز المهمة، معترفاً في الوقت ذاته أنها ستكون تحدياً بالنسبة له، مضيفاً "إن شعب جنوب السودان يستحق أن تكون له دولة ناجحة وترعى مصالحه وتوفر له السلام والرخاء لهم"

وأكد شيرر في تصريحات للصحفيين عقب وصوله أن (يونيمس) ستفعل كل ما في وسعها لتحقيق السلام والاستقرار في الدولة الوليدة، منوهاً الى أن تغيير الوضع الراهن في جنوب السودان يتطلب المشاركة القوية والإرادة السياسية من القيادة في البلاد بالتعاون مع المجتمع الدولي.

ويتمتع شيرر، الذي كان عضو في البرلمان النيوزيلاندي قبل تقلده منصبه الحالي، بخبرات سياسية وإنسانية واسعة. ووفقاً للأمم المتحدة فإن شيرر عمل سابقاً في منصب نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) (2007 -2009).

كذلك تقلد عدة مناصب عليا مع الأمم المتحدة بما في ذلك رئيس مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان ومستشار للشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان ورئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في بلغراد.

وألف شيرر العديد من الأعمال المنشورة، ويحمل ماجستير في إدارة الموارد من جامعة كانتربري بنيوزيلندا.



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