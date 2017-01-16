رئيس بيلاروسيا يصل الخرطوم لإجراء مباحثات مع البشير

الخرطوم 16 يناير 2017 ـ بدأ رئيس بيلاروسيا الإكسندر لوكاشينكو، الإثنين، زيارة رسمية إلى السودان تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع نظيره السوداني الرئيس عمر البشير، تتناول آفاق وتعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون الاقتصادي المشترك.

رئيس بيلاروسيا الإكسندر لوكاشينكو

وكان في استقبال لوكاشينكو بمطار الخرطوم الرئيس البشير وعدد من الوزراء وسفراء الدول المعتمدين لدى السودان.

ووصل الرئيس البيلاروسي برفقة عدد من الوزراء ورجال الأعمال في زيارة تستغرق يومين.

وسيعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية صباح الثلاثاء بالقصر الرئساي ويشهدان مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين وبطلب منه يخاطب رئيس بيلاروسيا الاكسندر لوكاشينكو جلسة في البرلمان.

وعقد الجانبان السوداني والبيلاروسي جلسة مباحثات مساء الإثنين بوزارة الخارجية حيث رأس الجانب السوداني وزير الخارجية إبراهيم غندور ورأس الجانب البيلاروسي وزير الخارجية فلاديمير ماكي.

وأوضح غندور في تصريحات صحفية مشتركة أن المباحثات تناولت الاتفاقات التي وقعها الجانبان عبر اللجنة الوزارية المشتركة والاتفاقات التي سيتم التوقيع عليها الثلاثاء وعلى رأسها اتفاقية الصداقة الشاملة التي سيوقع عليها رئيسا البلدين.

وأضاف غندور أن زيارة وفد بيلا روسيا سيكون لها ما بعدها وستكون إضافة كبيرة للعلاقات المتميزة وعلاقات الصداقة والتعاون القديمة بين البلدين.

من جانبه أكد وزير خارجية بيلاروسيا دعم بلاده للسودان وحرصها على تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والارتقاء بها إلى مستوى العلاقات السياسية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأبان أن المباحثات تناولت عدداً من الاتفاقات في مجالات مختلفة سيتم التوقيع عليها غداً وستعود بالنفع على البلدين.

وأشار فلاديمير إلى أن زيارة رئيس بيلاروسيا للسودان جاءت بعد 14 عاماً من زيارة الرئيس البشير إلى بيلاروسيا، مؤكداً أن الزيارة ستكون انطلاقة وأساساً لتعزيز التعاون بين البلدين.

يشار إلى أن الجانب السوداني ضم وزراء النفط والغاز، الزراعة، الموارد المائية والكهرباء، الصناعة، الاستثمار والعدل.