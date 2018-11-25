رئيس تشاد يحط في إسرائيل ونتنياهو يعلن سعيهم الى (قلب افريقيا)

الخرطوم 25 نوفمبر 2018- وصل الرئيس التشادي ادريس ديبي الأحد الى إسرائيل ، في أول زيارة من نوعها لرئيس هذه الدولة المسلمة الواقعة في وسط أفريقيا منذ قيامها بعد نحو 50عاماً من قطع العلاقات الدبلوماسية بين انجمينا وتل ابيب.
- ادريس ديب أنهى قطيعة لتل أبيب ووصلها بعد 50 عاما .. وكالات
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صادر الأحد، زيارة الرئيس التشادي الى تل أبيب بأنها “تاريخية”، وقال إنهم سعون للوصول الى "قلب أفريقيا".
وتحرص حكومة نتنياهو على التواصل مع أفريقيا حيث ما زالت بعض البلدان الأفريقية تبقي على مسافة بينها وبين إسرائيل منذ احتلال أراض فلسطينية في حرب عام 1967.
وقال مصدر لرويترز” تركز الزيارة على الأمن “مضيفا أن إسرائيل أمدت جيش تشاد بالسلاح والعتاد هذا العام لمساعدته في محاربة متمردين في الشمال.
وقال نتنياهو إن بلاده تسعى إلى "الوصول لقلب أفريقيا"، في إشارة إلى تحسن العلاقات بين الدول الأفريقية وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك بينه والرئيس التشادي، في تل أبيب، أنه "سيزور عما قريب دولاً عربية أخرى"، من دون ذكر أسماء هذه الدول، في إشارة إلى زيارته الأخيرة لسلطنة عمان ولقائه السلطان قابوس بن سعيد.
بدوره، أكد رئيس تشاد دعم بلاده للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين على أساس قرارات مجلس الأمن.
وقال مكتب نتنياهو في بيان” إنها أول زيارة يقوم بها رئيس تشادي لإسرائيل منذ تأسيس الدولة (إسرائيل). وتأتي بعد الكثير من الجهود الدبلوماسية بقيادة رئيس الوزراء نتنياهو في السنوات القليلة الماضية“.
وفي يوليو 2016، استضاف ديبي في تشاد دوري جولد الذي كان مديرا لوزارة الخارجية الإسرائيلية حيث أجريا مباحثات بشأن تحسين العلاقات الثنائية.
وقال جولد للإذاعة الإسرائيلية يوم الأحد إن مضيفيه في تشاد قالوا له إنهم قطعوا العلاقات مع إسرائيل قبل 44 عاما تحت ضغط من ليبيا وإن هذا السبب زال بالإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
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