رئيس جنوب السودان متفائل بجولة تنشيط السلام القادمة

جوبا 19 مارس 2018 ـ قال رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير الأحد إنه متفائل بالنتائج الإيجابية في الجولة الجديدة من محادثات السلام، لافتا إلى أن كل شيء موجه الآن نحو تحقيق السلام الداخلي والتحول الديمقراطي.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وأضاف "أنني متفائل أن السلام سيتحقق في إلى البلاد قريبا، وسيكون هناك ضوء في الجولة الجديدة من محادثات السلام".

وقال كير في اجتماع لمجلس أعيان الدينكا في عاصمة البلاد جوبا، "لقد فوضنا فريق التفاوض الخاص بنا لإجراء محادثات مع جميع جماعات المعارضة بحسن نية".

وتوقع رئيس جنوب السودان أن يتعاون المجتمع الدولي والمنطقة لإقناع أحزاب المعارضة بالتفاوض بحسن نية كذلك، وزاد "يجب أن يتحقق السلام لأننا نعتقد أنه من خلال التفاوض بشكل مباشر والبحث عن حلول تستند إلى روح الأخوة سنكون قادرين على تحقيق وحدة داخلية أكثر وكذلك تأسيس جمهورية ديمقراطية. إن منتدى عملية تنشيط السلام وجهود توحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان وعملية الحوار الوطني هي عمليات سياسية تسعى لإنهاء النزاع".

وأكد كير أنه بدون الاعتراف بأهمية السيادة فإنه سيكون من الصعب إنشاء جمهورية ديمقراطية، لافتا إلى ضرورة الثقة المتبادلة بين المكونات العرقية المختلفة لتحقيق السلام الداخلي.

وتوقفت محادثات منتدى السلام رفيع المستوى في أديس أبابا الشهر الماضي بسبب نص يسمح بفرض تدابير عقابية ضد الأفراد الذين ينتهكون عملية السلام.

وعقدت المرحلة الثانية من المنتدى رفيع المستوى تحت إشراف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الفترة من 5 إلى 16 فبراير.

وناقشت المرحلة الثانية بشكل أساسي تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار والذي كان جزءا من اتفاقية السلام 2015 ووضع جدول زمني للانتخابات العامة في نهاية الفترة الانتقالية.

وينزلق جنوب السودان في صراع بين حكومة كير والمتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار منذ ديسمبر 2013.

وقتل الصراع عشرات الآلاف وشرد ما يقرب من 2 مليون شخص من ديارهم بما في ذلك أكثر من مليون لاجئ فروا إلى الدول المجاورة.