رئيس جنوب السودان يأمل في تحقيق السلام خلال 2018

جوبا 26 ديسمبر 2017- اعرب رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت عن تفاؤله بشان احتمال انهاء الحرب في العام 2018، مؤكدا علي أن أولويته القصوى هي إعادة السلام ووحدة الشعب وأنه سيبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك.

سلفا كير رئيس جنوب السودان في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وقال كير فى رسالة بمناسبة عيد الميلاد نشرت الاثنين انه يدرك ان العديد من أفراد الاسر انفصلوا عن بعضهم بسبب الصراع في عام 2017 مما ادى الى عدم تمكن الاسر من قضاء عيد الميلاد معا.

وأردف " آمل أن يلتئم شملكم قريبا في وطنكم بالعام الجديد. أننا نعمل جاهدين على ضمان السلام والاستقرار الاقتصادي حتى تتمكنوا من العودة إلى قراكم ومنازلكم لمواصلة حياتكم كما كانت في السابق. اننا نتطلع جميعا الى السلام والازدهار حيث يمكننا جميعا ان نتعاون فى تنمية امتنا الحبيبة".

وقال زعيم جنوب السودان إنه يأمل مخلصا أن يكون عام 2018 هو العام الذي يتحقق فيه السلام الحقيقي والدائم، وزاد "على الرغم من أنه قد يبدو أن الرحلة لا تزال طويلة، أؤكد لكم أنه يجري إحراز تقدم كبير ويجب علينا ان نلزم أنفسنا بمسار السلام وأن نمد يد الوحدة والصداقة ونتجاوز جميع الانقسامات. واجهنا العديد من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي هددت بقذفنا إلى مزيد من الفوضى.".

وشدد كير على ان حكومته بدأت العمل على وضع استراتيجيات لإنهاء الحرب، مشيرا الى المشاركة في منتدى تنشيط السلام كدليل على التزام الحكومة الائتلافية بإنهاء الحرب.

واضاف " بروح السلام، انخرط فريقنا التفاوضي مؤخرا في اديس ابابا بمنتدى التنشيط رفيع المستوى الذي تقوده منظمة الإيقاد. وبوصفنا حكومة فإننا نشارك في المفاوضات بحسن نية، وإنني على ثقة من أن شركائنا يتفاوضون أيضا بنفس النية الحسنة لصالح جميع المواطنين في جنوب السودان ".

ولفت زعيم الدولة الوليدة في رسالته إلى ان عدم الاستقرار كان أحد العوائق الرئيسية التي تمنع الناس من العودة الى ديارهم في مناطقهم.

وابدى عزم حكومته بوقف الاعمال العدائية حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مشيرا إلى أن الخطوة الايجابية ستسمح للحكومة بالتركيز على اتفاق نهائي حول تنفيذ اتفاقية السلام، وزاد "لذلك يمكننا مواصلة التحرك قدما في بناء الدولة وتحسين الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والرفاهية العامة لشعبنا".