 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الثلاثاء 26 كانون الأول (ديسمبر) 2017

رئيس جنوب السودان يأمل في تحقيق السلام خلال 2018

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 26 ديسمبر 2017- اعرب رئيس حكومة جنوب السودان الفريق سلفا كير ميارديت عن تفاؤله بشان احتمال انهاء الحرب في العام 2018، مؤكدا علي أن أولويته القصوى هي إعادة السلام ووحدة الشعب وأنه سيبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك.

JPEG - 18.9 كيلوبايت
سلفا كير رئيس جنوب السودان في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وقال كير فى رسالة بمناسبة عيد الميلاد نشرت الاثنين انه يدرك ان العديد من أفراد الاسر انفصلوا عن بعضهم بسبب الصراع في عام 2017 مما ادى الى عدم تمكن الاسر من قضاء عيد الميلاد معا.

وأردف " آمل أن يلتئم شملكم قريبا في وطنكم بالعام الجديد. أننا نعمل جاهدين على ضمان السلام والاستقرار الاقتصادي حتى تتمكنوا من العودة إلى قراكم ومنازلكم لمواصلة حياتكم كما كانت في السابق. اننا نتطلع جميعا الى السلام والازدهار حيث يمكننا جميعا ان نتعاون فى تنمية امتنا الحبيبة".

وقال زعيم جنوب السودان إنه يأمل مخلصا أن يكون عام 2018 هو العام الذي يتحقق فيه السلام الحقيقي والدائم، وزاد "على الرغم من أنه قد يبدو أن الرحلة لا تزال طويلة، أؤكد لكم أنه يجري إحراز تقدم كبير ويجب علينا ان نلزم أنفسنا بمسار السلام وأن نمد يد الوحدة والصداقة ونتجاوز جميع الانقسامات. واجهنا العديد من التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي هددت بقذفنا إلى مزيد من الفوضى.".

وشدد كير على ان حكومته بدأت العمل على وضع استراتيجيات لإنهاء الحرب، مشيرا الى المشاركة في منتدى تنشيط السلام كدليل على التزام الحكومة الائتلافية بإنهاء الحرب.

واضاف " بروح السلام، انخرط فريقنا التفاوضي مؤخرا في اديس ابابا بمنتدى التنشيط رفيع المستوى الذي تقوده منظمة الإيقاد. وبوصفنا حكومة فإننا نشارك في المفاوضات بحسن نية، وإنني على ثقة من أن شركائنا يتفاوضون أيضا بنفس النية الحسنة لصالح جميع المواطنين في جنوب السودان ".

ولفت زعيم الدولة الوليدة في رسالته إلى ان عدم الاستقرار كان أحد العوائق الرئيسية التي تمنع الناس من العودة الى ديارهم في مناطقهم.

وابدى عزم حكومته بوقف الاعمال العدائية حتى تصل المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، مشيرا إلى أن الخطوة الايجابية ستسمح للحكومة بالتركيز على اتفاق نهائي حول تنفيذ اتفاقية السلام، وزاد "لذلك يمكننا مواصلة التحرك قدما في بناء الدولة وتحسين الاقتصاد وتطوير البنية التحتية والرفاهية العامة لشعبنا".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

في مفهوم الوطن والإنتماء 2017-12-25 18:44:26 كتبت : سلمى التجاني ( 1 ) قبل عدة أيام ذهبت مع إبنتي إلى سوقٍ بلندن ، يؤمه العديد من السودانيين ، لطبيعته التي تشبه الأسواق الشعبية حيث تتوفر فيه منتجات لدولٍ مختلفة . أجمل ما فيه الأريحية التي يتعامل بها الناس ، فتشعر (...)

الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى 2017-12-21 18:02:43 وجه يهوذا الأوروبي: صنيعة الثلاثين قطعة من الفضة. الاتحاد الأوروبي واللاجئين مرة أخرى كتب : أمجد فريد الطيب وفقا لسرد الكتاب المقدس، ثلاثون قطعة من الفضة كانت الثمن الذي قبضه يهوذا مقابل خيانة السيد المسيح وتسليمه إلى (...)

لوكا بيونق يرد علي بونا ملوال ..هل أبيي تتبع لجنوب السودان؟ 2017-12-12 19:26:46 ترجمة موياك لنقو أويج إن البيان الأخير بأن أبيي جزء لا لبس فيه من السودان أثار جدلا صحيا مرة أخرى حول وضع أبيي. لقد فوجئت ليس فقط بمستوى الجهل المطلق لبعض الحقائق التاريخية الأساسية ولكن أيضا استهزاء بشهوة السلطة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.