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رئيس جنوب السودان يتعهد بحل الخلافات السياسية

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جوبا 8 فبراير 2018 ـ تعهد رئيس جنوب السودان سلفا كير بالتزامه بحل الخلافات السياسية مع المعارضين من أجل إعادة البلاد إلى مسار السلام والحفاظ على اتفاق السلام وضمان الاستقرار في المنطقة.

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سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار قبل بدء اجتماع مشترك في صورة تعود للعام 2016

وأكد المتحدث باسم الرئيس كير أن الأخير لا يريد السلام فحسب بل شدد على بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على السلام والسعي إلى حل الخلاف وديا مع المعارضين لضمان سلام دائم وتوفير الأمن لكل أسرة من أبناء جنوب السودان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البلاد مع النائب الأول لرئيس الوزراء الأوغندي موسى علي الذي حمل رسالة خاصة من الرئيس يويري موسيفيني.

وقال الرئيس كير إنه من مصلحة إدارته وقف الحرب التي دامت أربع سنوات وضمان أن يعيش كل مواطن من مواطني دولة جنوب السودان في سلام.

وتعهد كذلك بإتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن والاقتصاد للسكان، لافتا إلى أن جوبا وكمبالا ستواصلان تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الأخرى في المنطقة من أجل منع توفير ملاذ آمن للمجرمين والقوى السلبية وتقديمهم للعدالة متى تم القبض عليهم.

ولم يتضح مضمون الرسالة على الفور ولم يدلي المسؤول الأوغندي ببيان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة إن الرسالة مرتبطة بالوضع في جنوب السودان وخاصة محادثات السلام الجارية في أديس أبابا بإثيوبيا.

وسعى الرئيس موسيفيني في العام الماضي إلى الجمع بين الفصائل المتنافسة في الحركة الشعبية لتحرير السودان لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسي وقع في أروشا بتنزانيا يناير 2015.

لكن الرجل فشل في إقناع فصيل مشار بالمشاركة في الاجتماعات التي عقدت في أوغندا بدون مشاركة زعيم الفصيل.



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