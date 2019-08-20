رئيس جنوب السودان يجري تعديلات وزارية محدودة

جوبا 20 اغسطس 2019- في تعديل وزاري مصغر عين رئيس جنوب السودان سلفا كير أوت دينق أشويل وزيرة للخارجية بدلاً عن نيال دينق نيال.

أوت أشويل اختيرت لمقعد وزارة الخارجية في جنوب السودان

وكانت أشويل تشغل منصب وزير شؤون النوع والطفل والرعاية الاجتماعية.

وبموجب مرسوم أصدره كير الاثنين تم تعيين جمعة نونو، القائم بأعمال الأمين العام للحزب الحاكم، وزيراً جديداً لشؤون النوع والرعاية الاجتماعيةـ حسبما أذاع التلفزيون الرسمي.

كما تم تعيين الفريد أكوش أومولي وزيراً للحياة البرية وسايمون ميجوك مياك وزيراً للطرق والجسور.

ولم يتم تقديم أسباب حول التغييرات الجديدة، كما تم عزل حاكمي ولايتي تويك وأكوبو.

وعين زعيم جنوب السودان تيموثي تعبان جوتش حاكمًا جديدًا لولاية أكوبو ، خلفًا للجنرال الراحل غوني بيليو.