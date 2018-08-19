رئيس جنوب السودان يزور اريتريا

جوبا 19 أغسطس 2018- وصل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت السبت الى العاصمة الإريترية أسمرة لإجراء محادثات مع نظيره الاريتري اسياس افورقي حول العلاقات الثنائية.

أفورقي استقبل سلفا كير في مطار أسمرا 18 أغسطس 2018

وقال وزير الاعلام الاريتري يماني ميسكل أن الزعيمان سيناقشان تعزيز "التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر المختلفة حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن زيارة كير الرسمية إلى أسمرا جاءت بناء على دعوة من الرئيس الاريتري.

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومين بعد زيارة الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد إلى أسمرة بدعوة من الرئيس أفورقي.

وفي الماضي اتهم الصومال وجنوب السودان أسمرة بدعم جماعات المتمردين، لكن الحكومة الإريترية نفت هذه المزاعم.

وأدت المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا إلى خلق دينامية جديدة في المنطقة قد تساعد على إنهاء عزلة إريتريا.

ويرافق الرئيس كير وزير الخارجية نيال دينق نيال والوزير في مكتب الرئيس ماييك دينق