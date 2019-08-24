رئيس جنوب السودان يصل كمبالا في زيارة مفاجئة

جوبا 24 أغسطس 2019- على نحو مفاجئ وصل رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت العاصمة الأوغندية كمبالا حسب بيان صادر عن الرئاسة في جوبا.
- يوري موسفيني (أب)
وقالت الرئاسة " فخامة رئيس الجمهورية سلفا كير ميارديت وصل إلى مطار عنتيبي الدولي مع الوفد المرافق له".
ووفقًا للبيان فإن وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندية هنري أوريم أوكيلو كان في استقبال كير ومرافقية.
ويرافق رئيس جنوب السودان وزير الدفاع كوول مانيانق جوك ومسؤولين حكوميين اخرين.
ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس بنظيره الأوغندي يوري موسيفيني.
وتجئ الزيارة بعد أيام من تسريب مذكرة داخلية لسكرتارية (إيقاد) قالت فيها إن الحرب الأهلية في جنوب السودان لن تحل إذا وقفت الكتلة الإقليمية مكتوفة الأيدي تجاه ما تقوم به أوغندا من دور مزدوج في الدولة الوليدة.
وتزعم المذكرة المؤرخة في 15 أغسطس أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني هو التهديد الحقيقي للسلام في جنوب السودان وأن جنوب السودان أصبح المصدر الثاني لتمويل الزعيم الأوغندي.
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