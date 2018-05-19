رئيس جنوب السودان يضع شروطًا لاتفاق السلام المستقبلي

جوبا 19 مايو 2018- كشف رئيس جنوب السودان سلفا كير عن شروط لاتفاق سلام مستقبلي، قائلا إنه لن يقبل أي اتفاق يؤدي إلى إنشاء جيشين وحل القطاع الأمني وعودة نائبه السابق في الحكومة والحزب بصفة رسمية.

سلفا كير رئيس جنوب السودان في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وأدلى زعيم جنوب السودان بهذه التصريحات خلال كلمة أمام أعضاء أعيان مجلس الدينكا في مساء الخميس.

وأضاف سلفا كير "قلت لهم أن يذهبوا الى اديس ابابا ويجروا مفاوضات مع المعارضة، وقلت لهم بوضوح اننا مستعدون لتوسيع الحكومة حتى يتم استيعابهم إذا كان هذا هو ما يريدونه".

وأشار كير إلى أن رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق تمرد بسبب إقالته من موقعه في الحكومة، وزاد "شخص ما مثل بول مالونق، هل تعتقدون أنه كان سيتمرد إذا لم يتم إقالته من منصبه، وهذا ما يجعل الكثيرين يفكرون بالتمرد عندما تتم إقالتهم".

وشدد سلفا كير إنه لن يقبل أي اقتراح يسعى إلى إنشاء جيشين وحل القطاع الأمني وعودة منافسه السياسي الرئيسي بصفته الرسمية، وأردف "أعطيتهم الأذن بالتفاوض ولكن أخبرتهم أن لا يفكروا في قضايا إنشاء جيشين وحلّ قطاع الأمن وإعادة رياك مشار كنائب، وإذا كان يريد أن يأتي كمواطن عادي فهو مرحب به".

واستؤنف منتدى إعادة تنشيط السلام رفيع المستوى في أديس أبابا في 17 مايو 2018. ويناقش الطرفان القضايا العالقة المتعلقة بتقاسم السلطة والترتيبات الأمنية.