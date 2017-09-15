رئيس جنوب السودان يقيل حاكم ولاية واو

واو 15 سبتمبر 2017 ـ أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، الخميس، توجيها يقضي بإقالة حاكم ولاية واو، أندريا مايار واستبداله بانجيلو تعبان.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

ولم يقدم التوجيه الذي أعلن على تلفزيون جنوب السودان أسبابا للإقالة.

وكان تعبان يشغل سابقا منصب وزير الحكم المحلي قبل تقسيم ولاية غرب بحر الغزال إلى ولايتين.

وفي يونيو من العام الماضي تم تعيين مايار، وهو رئيس سابق لمجلس ولاية غرب بحر الغزال، حاكما لولاية واو بعد توصية قدمها رئيس أركان الجيش السابق بول مالونق ليحل محل الياس وايو الذي يختلف معه مالونق.

وفي مايو الفائت أقال الرئيس سلفا كير رئيس الأركان مالونق واستبدله بنائب رئيس هيئة الأركان العامة لشؤون الإدارة والمالية اللواء جيمس ماوت.

واتهم جيش جنوب السودان مرارا، قبل إبعاد مالونق، بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات اغتصاب وجرائم حرب على المدنيين في المناطق المتأثرة بالنزاع.