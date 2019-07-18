رئيس جهاز المخابرات المصري يزور جنوب السودان

جوبا 18 يوليو 2019 - زار رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل جنوب السودان الأربعاء لعدة ساعات.

سلفا كير ميارديت في صورة تعود الى العام 2018

وبحسب تقارير فإن المسؤول المصري التقى زعيم جنوب السودان سلفا كير ونقل إليه رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

كما التقى عباس بنظيره الجنوب سوداني وناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الأمن بين البلدين.

وفي يناير من هذا العام، زار كير القاهرة وأطلع السيسي على اتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف المتحاربة في جنوب السودان.

ووفقًا لبيان صادر عن وزير خارجية مصر، سامح شكري حينها، فإن الزعيمان ناقشا تطوير التعاون بين البلدين والتطورات السياسية والأمنية في جنوب السودان. وقال شكري إن مصر ستدعم تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

وفي نوفمبر 2017، رعت مصر توقيع إعلان لتوحيد فصيلين من الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان.

وكانت مصر واحدة من الدول التي اعترفت باستقلال جنوب السودان عن السودان في عام 2011.