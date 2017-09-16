رئيس جيش جنوب السودان السابق يقول إن الحبس يؤثر سلبا على حياة عائلته

جوبا 16 سبتمبر 2017- قال رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق بول مالونق إن وفاة ابنته ورفض الحكومة السماح له بحضور مراسم الدفن فى قريته وضع الأسرة فى مأساة حقيقية.

وأضاف مالونق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الجمعة " رأيت وجوه الأمهات والإخوة والأخوات وأفراد الأسرة الآخرين الذين عرفوها. كانوا جميعهم حزنى وبعضهم لم يأكل لعدة أيام، إنها مأساة حقيقية ولهذا السبب كنت آمل فى حضور الدفن وتقديم المواساة خلال فترة الحداد ولكن الآن لا توجد معلومات بأنني سوف اذهب مع الجثمان ".

ودعا المفتش العام السابق للشرطة الجنرال بينق دينق كول الأسرة إلى التماسك، وأردف "جئت للمشاركة في حفل استقبال الجثمان والوقوف في تضامن مع الجنرال بول مالونق وعائلته لأن الموت مؤلم ولكن لا شئ يمكننا القيام به.".

ولم يكن هناك أي مساعد رئاسي او وزير من منطقته في المطار أثناء استقبال الجثمان. لكن كان هناك مسئولين حكوميين من الدرجة الثانية واثنين من كبار الجنرالات بالجيش حضورا.

كما رافقه بعض المشرعين ومسؤولي الحزب السابقين المتحالفين معه.

وكان الجنرال ماريال تشاندونق قائد القوات البرية والجنرال مانجار بونق الونق مساعد رئيس قوات الدفاع من بين كبار الضباط العسكريين الذين ذهبوا الى مطار جوبا لاستقبال الجثمان.