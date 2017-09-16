 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 16 أيلول (سبتمبر) 2017

رئيس جيش جنوب السودان السابق يقول إن الحبس يؤثر سلبا على حياة عائلته

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 16 سبتمبر 2017- قال رئيس أركان جيش جنوب السودان السابق بول مالونق إن وفاة ابنته ورفض الحكومة السماح له بحضور مراسم الدفن فى قريته وضع الأسرة فى مأساة حقيقية.

وأضاف مالونق في تصريحات لـ (سودان تربيون) الجمعة " رأيت وجوه الأمهات والإخوة والأخوات وأفراد الأسرة الآخرين الذين عرفوها. كانوا جميعهم حزنى وبعضهم لم يأكل لعدة أيام، إنها مأساة حقيقية ولهذا السبب كنت آمل فى حضور الدفن وتقديم المواساة خلال فترة الحداد ولكن الآن لا توجد معلومات بأنني سوف اذهب مع الجثمان ".

ودعا المفتش العام السابق للشرطة الجنرال بينق دينق كول الأسرة إلى التماسك، وأردف "جئت للمشاركة في حفل استقبال الجثمان والوقوف في تضامن مع الجنرال بول مالونق وعائلته لأن الموت مؤلم ولكن لا شئ يمكننا القيام به.".

ولم يكن هناك أي مساعد رئاسي او وزير من منطقته في المطار أثناء استقبال الجثمان. لكن كان هناك مسئولين حكوميين من الدرجة الثانية واثنين من كبار الجنرالات بالجيش حضورا.

كما رافقه بعض المشرعين ومسؤولي الحزب السابقين المتحالفين معه.

وكان الجنرال ماريال تشاندونق قائد القوات البرية والجنرال مانجار بونق الونق مساعد رئيس قوات الدفاع من بين كبار الضباط العسكريين الذين ذهبوا الى مطار جوبا لاستقبال الجثمان.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

هل العنف صفة ملازمة للدين الإسلامي حصرياً ؟ 2017-09-14 13:15:24 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com يدَّعي بعض الغلاة أنَّ العنف صفة جوهرية مصاحبة للدين الإسلامي، بعكس الأديان الأخرى، ويستندون في زعمهم هذا إلى عدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآراء والفتاوى الفقهية التي (...)

غواصات سودانية (6) 2017-09-13 12:11:12 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) بحسب الموسوعة الدولية، ويكيبيديا، فقد نشأ مصطلح (الطابور الخامس) اثناء الحرب الاهلية الاسبانية في ثلاثينيات القرن المنصرم. ويشير المصطلح الى العناصر التي تتغلغل داخل (...)

انقسامات حركات التحرر السودانية واسئلة المستقبل: اختلاف الشخصيات وتطابق الحمض النووي[1] 2017-09-09 16:22:30 مالك عقار اير نجنيوفا تاريخيا، شهدت العديد من، إن لم يكن كل، حركات المقاومة والتحرر المسلحة اشكالاً مختلفة من الانقلابات الداخلية والانقسامات. ولكل انقسام في حركة تحرر ما محركاته و دينامياته الخاصة. و الحركة الشعبية (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.