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رئيس حكومة الوفاق الليبية يبدأ زيارة للخرطوم الأحد

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الخرطوم 24 أغسطس 2017 ـ يبدأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج زيارة إلى السودان، الأحد المقبل، تمتد ليومين يجري خلالها مباحثات مع مسؤولين سودانيين على رأسهم الرئيس عمر البشير.

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فائز السراج

وفي وقت سابق خلال منتصف مارس الماضي، ألغى السراج زيارة كانت مقررة الى الخرطوم بعد إكتمال الترتيبات بسبب اضطرابات أمنية في العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، الخميس، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج سيصل الخرطوم يوم الأحد في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين.

وأوضحت أن برنامج زيارة السراج للخرطوم يشتمل على لقاء مع الرئيس البشير، ولقاء النائب الأول ورئيس الوزراء بكري حسن صالح، وعدد من المسؤولين بالدولة.

ويعقد السراج مباحثات مشتركة ويشهد توقيع عدد من الاتفاقيات، على رأسها إنشاء لجنة التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين.

ويدعم السودان حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ويؤكد ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي الحكومة الليبية الشرعية، وأعلنت الخرطوم أنها معنية بالدرجة الأولى بإعادة السلام والاستقرار في ليبيا كدولة جوار.

وتشكو ليبيا من استقبال أراضيها المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون عبر الحدود السودانية، بينما تشكو الخرطوم من نشاط الحركات المتمردة في دارفور على الحدود مع ليبيا.

واقترح السودان في مايو الماضي إنشاء قوات مشتركة لمراقبة الحدود بين السودان وليبيا، لمحاربة جماعة (بوكو حرام) والحد من تحركا المتمردين في دارفور.

وكان السودان وليبيا نشرا في نوفمبر من العام 2013، قوات مشتركة لتأمين الحدود، وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومكافحة الإرهاب وتأمين القوافل التجارية، انفاذا لبروتوكول عسكري وقعته قياديتي البلدين قبلها بأكثر من عامين.



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